Итоги дня 24 мая: над Беларусью перестают летать иностранные самолеты, скандального нардепа исключили из "Слуги народа"

Коронавирус в Украине

В местах для тестирования в Украине за сутки зарегистрировали 1334 человека с COVID-19.

Над Беларусью перестают летать самолеты

В воскресенье, 23 мая, в небе над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет компании Ryanair. Его принудительно посадили в Минске под предлогом угрозы теракта.

После этого ряд европейских стран закрыли ависообщение с Беларусью, а иностранные авиаперевозчики начали избирать альтернативные маршруты полета.

Тем временем глава Минтранса Беларуси Артём Сикорский заявил, что руководство аэропорта "Минск" якобы получило сообщение от боевиков "ХАМАС", которые потребовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль.

Это заявление уже вызвало в сети волну шуток и мемов.

Поддерживающего Лукашенко скандального нардепа исключили из фракции "Слуга народа"

Скандального народного депутата Украины Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа".

Сам Шевченко сказал, что это уже давно намечалось, но "слуги" ждали какого-то резонанса. При этом, он говорит, что и сам давно думал уходить из фракции.

Более подробно об этом читайте в материале "Телеграф": Фанат Лукашенко, который "ничего не должен Зеленскому": почему нардеп-изгой Шевченко слишком многое себе позволял

Журналисты узнали, откуда появилась "труба Медведчука"

Журналисты узнали, откуда появилась та самая "труба Медведчука", которую после заседания СНБО 19 февраля было поручено вернуть в государственную собственность, а также, кто помог ей попасть в руки частных лиц.

Когда и где пройдет детское "Евровидение 2021"

На сайте Евровидения появилась информация о том, когда и где пройдет "детская версия" "Евровидения".

Украина может ввести санкции против еще ряда известных российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины может дополнить список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны. На этот раз "черный список" могут пополнить еще 11 российских актеров.

Откровения принца Гарри вызвали волну критики в сети

21 мая вышел в эфир первый эпизод шоу Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье "Тот я, которого ты не видишь", в котором герцог стал первым героем и рассказал о своих зависимостях и психических проблемах.

Посмотрев это шоу, известный британский телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на внука королевы.

Появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"

После того, как солиста, победившей на песенном конкурсе "Евровидение-2021", итальянской рок-группы Måneskin обвинили в употреблении запрещенных веществ, 22-летний Дамиано Давид добровольно прошел тест на наличие наркотиков в организме.

В понедельник, 24 мая, на официальном сайте EBU сообщили, что получили отрицательный результат.

Читайте также в материале "Телеграф": Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения".