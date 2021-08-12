Итоги дня 12 августа: коронавирус набирает обороты, планы достройки "Владимира Великого", пояснения Магучих

Коронавирус в Украине
В Украине растет заболеваемость коронавирусом;
"Дельта" - штамм наступает: смертельный случай зафиксировали еще в одной области Украины;
В Винницкой области коронавирус штамма "Дельта" убил трех пожилых людей.
Вакцинация
Министерство здравоохранения Украины 12 августа официально рекомендовало прививать вакциной от коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech с минимальным возможным интервалом.
ФГИ и его глава
Торговля с Россией и 9 уголовных дел за год: что происходит в ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко.
Возможная скорая отставка Монастырского
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова.
Дело нардепа Юрченко в суде
Дело экс - "слуги" Юрченко о взяточничестве передали в суд.
Энергетика
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона.
"Владимир Великий"
Фрегат "Владимир Великий" - у простоявшего много лет недостроя наконец появился шанс выйти в море
Телевидение
"Интер" вновь ждут проверки контролирующих органов: в чем причина
Убийство участницы шоу
В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности
Верила в любовь: что известно об убитой участнице "Панянки-селянки" (фото, видео)
Скандал с Талашко в университете им. Карпенко-Карого
"У него есть "крыша": украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко
Оргия в Кирилловке
"Дно пробито" - две пары устроили оргию на конкурсе в Кирилловке (фото, видео);
За клуб в Кирилловке, где посетители устраивали оргии на танцполе, взялась полиция.
Футбол
Зинченко - самый низкооплачиваемый футболист "МанСити": сколько получает украинец и его коллеги (фото)
Скандал с Магучих
“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене.