Итоги дня 12 августа: коронавирус набирает обороты, планы достройки "Владимира Великого", пояснения Магучих

Коронавирус в Украине

В Украине растет заболеваемость коронавирусом;

"Дельта" - штамм наступает: смертельный случай зафиксировали еще в одной области Украины;

В Винницкой области коронавирус штамма "Дельта" убил трех пожилых людей.

Вакцинация

Министерство здравоохранения Украины 12 августа официально рекомендовало прививать вакциной от коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech с минимальным возможным интервалом.

ФГИ и его глава

Торговля с Россией и 9 уголовных дел за год: что происходит в ФГИУ под руководством Дмитрия Сенниченко.

Возможная скорая отставка Монастырского

"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова.

Дело нардепа Юрченко в суде

Дело экс - "слуги" Юрченко о взяточничестве передали в суд.

Энергетика

Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона.

"Владимир Великий"

Фрегат "Владимир Великий" - у простоявшего много лет недостроя наконец появился шанс выйти в море

Телевидение

"Интер" вновь ждут проверки контролирующих органов: в чем причина

Убийство участницы шоу

В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности

Верила в любовь: что известно об убитой участнице "Панянки-селянки" (фото, видео)

Скандал с Талашко в университете им. Карпенко-Карого

"У него есть "крыша": украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко

Оргия в Кирилловке

"Дно пробито" - две пары устроили оргию на конкурсе в Кирилловке (фото, видео);

За клуб в Кирилловке, где посетители устраивали оргии на танцполе, взялась полиция.

Футбол

Зинченко - самый низкооплачиваемый футболист "МанСити": сколько получает украинец и его коллеги (фото)

Скандал с Магучих

“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене.