Итоги дня 12 августа: коронавирус набирает обороты, планы достройки "Владимира Великого", пояснения Магучих

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Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
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Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Количество заболевших COVID-19 - рекордное за два месяца

В Украине растет заболеваемость коронавирусом;

"Дельта" - штамм наступает: смертельный случай зафиксировали еще в одной области Украины;

 В Винницкой области коронавирус штамма "Дельта" убил трех пожилых людей.

Вакцинация

Минзрав рекомендует сократить время между дозами CoronaVac - в чем причина

Министерство здравоохранения Украины 12 августа официально рекомендовало прививать вакциной от коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech с минимальным возможным интервалом.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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