Главные события недели: дрифт на Софийской площади, бои на Банковой и смерть мэра Кривого Рога

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 14 августа зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем за прошлые сутки.

Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ.

Дрифт в Киеве

В Киеве разгорается скандал вокруг съемок рекламы Red Bull с участием дрифтеров, которые устроили "покатушки" на Софиевской площади. Событие уже вызвало много негатива среди киевлян.

Как оказалось позже, рэп-исполнительнице Alyona Alyona тоже участвовала в съемках.

Alyona Alyona отреагировала на вспыхнувший скандал и заявила, что запись видео проходила якобы ко Дню Независимости.

Вместе с тем, отреагировали на скандал и в полиции. По их словам, никаких разрешений на это они не выдавали.

Alyona Alyona мыла Софийскую площадь после дрифта

Алена Савраненко нарвалась на большую волну хейта, когда после съемок рекламы Red Bull с ней Софийская площадь осталась вся в следах шин, и пошла мыть тротуар со своей командой.

В Киеве при попытке бегства из Украины задержали руководителя зерновой госкорпорации

В Киеве утром, 13 августа, при попытке бегства из Украины задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко.

Его подозревают в растрате государственных средств. Предварительно сумма убытков - 57 миллионов долларов США, что эквивалентно более 1.5 млрд гривен.

Протест "Нацкорпуса"

Под стенами Офиса главы государства произошли массовые столкновения между представителями Нацкорпуса и правоохранителями.

Партия "Национальный корпус" выступила с требованиями к властям отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка

В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком и чуть не избили его.

Мэр Кривого Рога найден мертвым

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме.

"Телеграф" собирал все самые важные моменты об этом резонансном событии

Месси уходит в "ПСЖ"

После двадцати лет игры за "Барселону" Лионель Месси покинул клуб и принял предложение французского ПСЖ. Стало известно, что аргентинец подпишет контракт с ними по схеме "2+1".

Скандал с Магучих

“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене.

Бритни Спирс свободна

Бритни Спирс долгое время боролась за то, чтобы ее отец Джейми был отстранен от должности, которая дает ему обширную власть над ней, и он готов допустить это - по крайней мере, в какой-то момент в будущем.

Певица Макsим впервые после комы обратилась к публике

Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые после комы вышла на связь в сети без своих представителей.

Избиение журналиста Александра Кужельного

Неизвестные напали на Александра Кужельного, фотографа издания "Буквы". Александр вел фотосъемку акции протеста под ОП, когда неизвестные сбили его с ног и нанесли несколько ударов ногами по корпусу и голове.

Виталий Козловский потерял отца

Известный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что у него умер отец Виталий.