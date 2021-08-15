Главные события недели: дрифт на Софийской площади, бои на Банковой и смерть мэра Кривого Рога

Коронавирус в Украине
В Украине за сутки 14 августа зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем за прошлые сутки.
Зеленский провел кадровые перестановки в верхушке ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на остров Змеиный представил новых командующих в рядах ВСУ.
Дрифт в Киеве
В Киеве разгорается скандал вокруг съемок рекламы Red Bull с участием дрифтеров, которые устроили "покатушки" на Софиевской площади. Событие уже вызвало много негатива среди киевлян.
Как оказалось позже, рэп-исполнительнице Alyona Alyona тоже участвовала в съемках.
Alyona Alyona отреагировала на вспыхнувший скандал и заявила, что запись видео проходила якобы ко Дню Независимости.
Вместе с тем, отреагировали на скандал и в полиции. По их словам, никаких разрешений на это они не выдавали.
Alyona Alyona мыла Софийскую площадь после дрифта
Алена Савраненко нарвалась на большую волну хейта, когда после съемок рекламы Red Bull с ней Софийская площадь осталась вся в следах шин, и пошла мыть тротуар со своей командой.
В Киеве при попытке бегства из Украины задержали руководителя зерновой госкорпорации
В Киеве утром, 13 августа, при попытке бегства из Украины задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко.
Его подозревают в растрате государственных средств. Предварительно сумма убытков - 57 миллионов долларов США, что эквивалентно более 1.5 млрд гривен.
Протест "Нацкорпуса"
Под стенами Офиса главы государства произошли массовые столкновения между представителями Нацкорпуса и правоохранителями.
Партия "Национальный корпус" выступила с требованиями к властям отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.
В центре Киева чуть не избили олимпийского чемпиона Жана Беленюка
В пятницу, 13 августа, в центре Киева в Печерском районе неизвестные начали конфликт с борцом греко-римского стиля Жаном Беленюком и чуть не избили его.
Мэр Кривого Рога найден мертвым
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме.
"Телеграф" собирал все самые важные моменты об этом резонансном событии
Месси уходит в "ПСЖ"
После двадцати лет игры за "Барселону" Лионель Месси покинул клуб и принял предложение французского ПСЖ. Стало известно, что аргентинец подпишет контракт с ними по схеме "2+1".
Скандал с Магучих
“По традиции поздравили друг друга”: легкоатлетка Магучих прокомментировала фото с россиянкой Ласицкене.
Бритни Спирс свободна
Бритни Спирс долгое время боролась за то, чтобы ее отец Джейми был отстранен от должности, которая дает ему обширную власть над ней, и он готов допустить это - по крайней мере, в какой-то момент в будущем.
Певица Макsим впервые после комы обратилась к публике
Марина Абросимова, известная как певица МакSим, впервые после комы вышла на связь в сети без своих представителей.
Избиение журналиста Александра Кужельного
Неизвестные напали на Александра Кужельного, фотографа издания "Буквы". Александр вел фотосъемку акции протеста под ОП, когда неизвестные сбили его с ног и нанесли несколько ударов ногами по корпусу и голове.
Виталий Козловский потерял отца
Известный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что у него умер отец Виталий.