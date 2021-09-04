С Днем бороды и бородачей: самые смешные анекдоты о бороде и усах

Автор
А. Барабан
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Анекдот про бородачей Новость обновлена 04 сентября 2021, 12:15
Анекдот про бородачей

Одна подруга рассказывает другой:

— Всегда считала, что борода уродует человека. Но когда увидела его без бороды, поняла, что это не всегда так.

— 18 есть?

— Неужели моя густая борода ни о чем не говорит?

— Девушка, без паспорта я сигареты вам не продам.

Вторую неделю Буратино сидел лицом на юг. Он отращивал бороду…

Приходит мужик в парикмахерскую с огромной окладистой бородой и просит сделать посередине вырез.

— Зачем?! — удивляется парикмахер.

— Моя жена купила мне галстук и хочет его видеть…

— А ты такой, красивый с бородой…

— Блин, Петрович, оставь бомжа в покое!