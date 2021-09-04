С Днем бороды и бородачей: самые смешные анекдоты о бороде и усах
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Одна подруга рассказывает другой:
— Всегда считала, что борода уродует человека. Но когда увидела его без бороды, поняла, что это не всегда так.
— 18 есть?
— Неужели моя густая борода ни о чем не говорит?
— Девушка, без паспорта я сигареты вам не продам.
Вторую неделю Буратино сидел лицом на юг. Он отращивал бороду…
Приходит мужик в парикмахерскую с огромной окладистой бородой и просит сделать посередине вырез.
— Зачем?! — удивляется парикмахер.
— Моя жена купила мне галстук и хочет его видеть…
— А ты такой, красивый с бородой…
— Блин, Петрович, оставь бомжа в покое!