Читаем и улыбаемся: прикольные шутки на вечер
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Из корпоративного чата:
Саша:
— А ты как зарплату выдаёшь?
Бухгалтерия:
— Из чата по очереди вызываю, там вы по алфавиту все.
Саша уходит из общего чата. Появляется Александр:
— Всем привет!
Вы только представьте, как повысилось бы настроение пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.
— Пап, а точно учителю на первое сентября дарят кабачки?
— Да, точно, такая традиция. Ну все, твой букет из 5 кабачков готов, ложись спать, а то свой первый класс проспишь, моя красавицаааааа))))) закрывай глазки
Если зайти в школу в спортивной форме и со свистком на шее, можно легко раздобыть крепких десятиклассников, чтобы они перевезли тебе мебель.
На уроке литературы :
— Молодец, ты прекрасно описал героя, но что ты можешь сказать о героине?
— Ну, героин — это опиатный полусинтетический наркотик, а почему вы спрашиваете?