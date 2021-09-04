Читаем и улыбаемся: прикольные шутки на вечер

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Автор
159
Читаем и улыбаемся: прикольные шутки на вечер Новость обновлена 04 сентября 2021, 16:45

Забавная подборка свежих анекдотов, которая не даст вам скучать.

Из корпоративного чата:

Саша:

— А ты как зарплату выдаёшь?

Бухгалтерия:

— Из чата по очереди вызываю, там вы по алфавиту все.

Саша уходит из общего чата. Появляется Александр:

— Всем привет!

Анекдот про айфон
Анекдот про айфон

Вы только представьте, как повысилось бы настроение пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

Анекдот про врача-невролога
Анекдот про врача-невролога

— Пап, а точно учителю на первое сентября дарят кабачки?

— Да, точно, такая традиция. Ну все, твой букет из 5 кабачков готов, ложись спать, а то свой первый класс проспишь, моя красавицаааааа))))) закрывай глазки

Анекдот про Ваню
Анекдот про Ваню

Если зайти в школу в спортивной форме и со свистком на шее, можно легко раздобыть крепких десятиклассников, чтобы они перевезли тебе мебель.

Анекдот про болезнь
Анекдот про болезнь

На уроке литературы :

— Молодец, ты прекрасно описал героя, но что ты можешь сказать о героине?

— Ну, героин — это опиатный полусинтетический наркотик, а почему вы спрашиваете?