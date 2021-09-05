Разбавьте утро яркими красками: анекдоты для отличного настроения

А вы знали что деление первоклассников по классам с 2021 года зависит от того, какую специальность они освоили за лето?

1-А для экспертов по Афганистану

1-Б для экспертов по биткоинам

1-В для экспертов по вирусологии и коронавирусу

1-Г для экспертов по гаданию на таро