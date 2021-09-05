Разбавьте утро яркими красками: анекдоты для отличного настроения
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А вы знали что деление первоклассников по классам с 2021 года зависит от того, какую специальность они освоили за лето?
1-А для экспертов по Афганистану
1-Б для экспертов по биткоинам
1-В для экспертов по вирусологии и коронавирусу
1-Г для экспертов по гаданию на таро
— М-м-м, смотрю, у нас сегодня романтический вечер? Свечи, масло…
— Блин, Петрович, закрой капот!
Моя девушка смеялась, когда я сказал ей, что у меня тело 18-летнего парня. Пока не открыла холодильник…
"Вот это да! В пятницу мы так не слабо посидели, а сегодня с утра — никакого похмелья, и все выходные впереди!" - радовалась Катя, ещё не подозревая, что уже среда.
Комары в лесу кусают тебя не ради пищи, они относят кровь на анализ кукушке, чтобы она могла дать более обоснованный прогноз продолжительности твоей жизни.