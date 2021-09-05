Разбавьте утро яркими красками: анекдоты для отличного настроения

Автор
А. Барабан
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Автор
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Разбавьте утро яркими красками: анекдоты для отличного настроения Новость обновлена 04 сентября 2021, 16:55

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваш день веселым!

А вы знали что деление первоклассников по классам с 2021 года зависит от того, какую специальность они освоили за лето?

1-А для экспертов по Афганистану

1-Б для экспертов по биткоинам

1-В для экспертов по вирусологии и коронавирусу

1-Г для экспертов по гаданию на таро

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