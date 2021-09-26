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Всемирный день контрацепции: смешные анекдоты и картинки для позитивного настроения

Автор
Анна Барабан
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Всемирный день контрацепции: смешные анекдоты и картинки для позитивного настроения

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваш день веселым!

Две подруги:

- Маш, а как спираль действует?

- Ну, как — представь: бежит сперматозоид по спирали… бежит, голова закружилась, упал — сдох.

Прерванный половой акт — самый ненадежный способ контрацепции. Но почему-то именно им всегда пользуются мои родители. Когда неожиданно приходят домой.

Сексопатолог — пациентке:

- Вы пользуетесь ещё какими-нибудь средствами контрацепции, кроме своего характера?

- Какие противозачаточные пилюли вы могли бы мне порекомендовать? — спрашивает девушка у аптекаря.

- Вот эти. Моя жена их регулярно принимает.

- А я могу встретиться с вашей женой, чтобы задать ей кое-какие вопросы?

- Конечно, но только ненадолго. С нашими пятнадцатью детьми у нее не так много времени на болтовню.

Цель оправдывает противозачаточные срeдства.

Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю таблетки противозачаточные. Сыну интересно:

– А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?

– Это таблетки от детей, – не выдерживаю я и «рублю правду-матку».

Сын испуганно:

– От новых… или от старых?

Дочка спрашивает маму:

- Можно я пойду с мальчиками на ночную рыбалку?

- Можно, только не забудь накопать концратептивов.

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