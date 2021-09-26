Всемирный день контрацепции: смешные анекдоты и картинки для позитивного настроения

Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю таблетки противозачаточные. Сыну интересно:

– А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?

– Это таблетки от детей, – не выдерживаю я и «рублю правду-матку».

Сын испуганно:

– От новых… или от старых?