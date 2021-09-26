Всемирный день контрацепции: смешные анекдоты и картинки для позитивного настроения
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Две подруги:
- Маш, а как спираль действует?
- Ну, как — представь: бежит сперматозоид по спирали… бежит, голова закружилась, упал — сдох.
Прерванный половой акт — самый ненадежный способ контрацепции. Но почему-то именно им всегда пользуются мои родители. Когда неожиданно приходят домой.
Сексопатолог — пациентке:
- Вы пользуетесь ещё какими-нибудь средствами контрацепции, кроме своего характера?
- Какие противозачаточные пилюли вы могли бы мне порекомендовать? — спрашивает девушка у аптекаря.
- Вот эти. Моя жена их регулярно принимает.
- А я могу встретиться с вашей женой, чтобы задать ей кое-какие вопросы?
- Конечно, но только ненадолго. С нашими пятнадцатью детьми у нее не так много времени на болтовню.
Цель оправдывает противозачаточные срeдства.
Зашли в аптеку. Я, муж и средний сын (7 лет). Покупаю таблетки противозачаточные. Сыну интересно:
– А что это за таблетки? А ты что, заболела? А зачем они тогда тебе? А от чего они тогда?
– Это таблетки от детей, – не выдерживаю я и «рублю правду-матку».
Сын испуганно:
– От новых… или от старых?
Дочка спрашивает маму:
- Можно я пойду с мальчиками на ночную рыбалку?
- Можно, только не забудь накопать концратептивов.