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Теща - очень полезный человек, жаль только пенсия маленькая: забавные анекдоты про отношения зятя и его второй мамы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Теща - очень полезный человек, жаль только пенсия маленькая: забавные анекдоты про отношения зятя и его второй мамы Новость обновлена 24 октября 2021, 17:41

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться

Теща и зять:

— Ты помнишь того мужчину, что спас меня, когда я тонула? Мне понравилась его вежливость и тактичность.

— Да, он сразу после этого извинился передо мной за опрометчивый поступок.

— Купил теще путевку в Испанию.

— А в какой компании?

— Компания называется «Турист».

— Так они же аферисты! Привезут в аэропорт и бросят.

— Я знаю.

Теща с зятем пошли в лес по грибы. Забрались в глухую чащу. Женщина увидела под пеньком змею:

— Зять, спасай, тут гадюка!

— Мама, не переживайте, ядовитые змеи своих не кусают!

Если потенциальная теща делает все, чтобы понравиться будущему зятю, значит, с ее дочкой точно не все в порядке.

На свадьбе супруги клялись, что только смерть может разлучить их. Однако когда теща приехала, то выяснилось, что ей это также вполне по силам.

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