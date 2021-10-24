Теща - очень полезный человек, жаль только пенсия маленькая: забавные анекдоты про отношения зятя и его второй мамы
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Теща и зять:
— Ты помнишь того мужчину, что спас меня, когда я тонула? Мне понравилась его вежливость и тактичность.
— Да, он сразу после этого извинился передо мной за опрометчивый поступок.
— Купил теще путевку в Испанию.
— А в какой компании?
— Компания называется «Турист».
— Так они же аферисты! Привезут в аэропорт и бросят.
— Я знаю.
Теща с зятем пошли в лес по грибы. Забрались в глухую чащу. Женщина увидела под пеньком змею:
— Зять, спасай, тут гадюка!
— Мама, не переживайте, ядовитые змеи своих не кусают!
Если потенциальная теща делает все, чтобы понравиться будущему зятю, значит, с ее дочкой точно не все в порядке.
На свадьбе супруги клялись, что только смерть может разлучить их. Однако когда теща приехала, то выяснилось, что ей это также вполне по силам.