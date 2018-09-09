Позитивная подборка анекдотов.
— Дорогой, что случилось? Ты меня сегодня ночью во сне так обматерил! — А я не спал...
— Дорогой, что случилось? Ты меня сегодня ночью во сне так обматерил! — А я не спал...
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