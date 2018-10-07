Анекдоты https://telegraf.com.ua/anekdots/4568604-portsiya-zaraznogo-smeha-vechernie-anekdotyi-7-oktyabrya.html
Порция заразного смеха: вечерние анекдоты 7 октября
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16:05 Сегодня Телеграф
Смешные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.
- А вы где работаете?
- Я офисный работник.
- И что вы делаете?
- Жду выходных.
- Ты неправ!
- Почему?
- Над этим я еще не подумала...
Каждое утро.
Я: - Мне действительно нужно идти.
Кровать: - Но, малыш, на улице так холодно!
Хopoшo там, где меня нет. Ho я уже в пути!
Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября
Если лучшие друзья девушек - это бриллианты, то почему большую часть времени они проводят со злейшими врагами - пылесосом и тряпкой?
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