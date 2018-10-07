Порция заразного смеха: вечерние анекдоты 7 октября

- А вы где работаете?

- Я офисный работник.

- И что вы делаете?

- Жду выходных.

- Ты неправ!

- Почему?

- Над этим я еще не подумала...

Каждое утро.

Я: - Мне действительно нужно идти.

Кровать: - Но, малыш, на улице так холодно!

Хopoшo там, где меня нет. Ho я уже в пути!

Если лучшие друзья девушек - это бриллианты, то почему большую часть времени они проводят со злейшими врагами - пылесосом и тряпкой?