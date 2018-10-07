День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новости: Появилась карта заминированного Донбасса
Появилась карта заминированного Донбасса
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек

Порция заразного смеха: вечерние анекдоты 7 октября

Смотрите фото (5)
Анекдоты 7 октября
16:05 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые сделают ваш вечер веселее.

- А вы где работаете?

- Я офисный работник.

- И что вы делаете?

- Жду выходных.

- Ты неправ!

- Почему?

- Над этим я еще не подумала...

Каждое утро.

Я: - Мне действительно нужно идти.

Кровать: - Но, малыш, на улице так холодно!

Хopoшo там, где меня нет. Ho я уже в пути!

Начни день с улыбки: утренние анекдоты 7 октября

Если лучшие друзья девушек - это бриллианты, то почему большую часть времени они проводят со злейшими врагами - пылесосом и тряпкой?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анекдоты, анекдоты 7 октября, Веселье, Вечерние анекдоты, Курьез, Настроение, Прикол, Смех, Юмор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Смешные анекдоты

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 4 октября Вы будете смеяться: свежие утренние анекдоты 4 октября Веселое настроение: крутые вечерние анекдоты 3 октября

Последние новости

Украинская теннисистка снялась с турнира в Гонконге Локомотивы General Electric, поставленные из США, оказались без тормозов УПЛ: Десна уверенно переиграла Львов в гостях
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
17:25 КНДР и США договорились провести второй саммит
17:19 В центре Одессы снова стрельба, ранен прохожий
17:15 Курьезные кадры, снятые в нужный момент
17:13 Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Нурмагомедова
17:13 Супрун сравнила украинские медзаведения с лепрозориями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь