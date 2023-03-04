У кого День ангела 5 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 5 марта, отмечается День преподобного Льва, День выключенных гаджетов, Международный день детского телевидения и радиовещания. Также в этот день носители двадцати имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 5 марта

Антон, — красивое древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос" и значит "царь".

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный".

Денис, — считается, что это имя производное от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса.

Иван, — это популярное в Украине имя имеет древнееврейское происхождение и значит "благословенный Богом".

Игнат, — имя римского происхождение, что появилось от латинского слова ignis (огонь).

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Лука, — красивое греческое имя, которое означает "светлый".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Савва, — еврейское имя, что по основной версии переводится как "старец", "мудрец".

Сергей, — с латинского имя можно перевести как "высокий, знатный".

Теодор, Федор, — это две самостоятельные формы греческого имени Теодорос, которое переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача".

Филипп, — с греческого языка переводится как "любящий лошадей".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец".

Ян, — есть две теории, откуда могло произойти это имя. По одной, это еще одна форма древнееврейского имени "Йоханан" и переводится как "благословенный Богом" (как и имя Иван). По другой же версии это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Ярослав, — это славянское имя, которое составлено из двух корней "яр" и "слав", что вместе значит "яркая слава".

Женские именины 5 марта не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, выходной ли день в Украине 8 марта в 2023 году.