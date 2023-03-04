У кого День ангела 5 березня: всі іменини
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 5 березня, відзначається День преподобного Лева, День вимкнених гаджетів, Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення. Також у цей день носії двадцяти імен святкують свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 5 березня
Антон, — красиве давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".
Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".
Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і означає "цар".
Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".
Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.
Іван, — це популярне в Україні ім’я має давньоєврейське походження і означає "благословенний Богом".
Ігнат, — ім’я римського походження, що виникло від латинського слова ignis (вогонь).
Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм деяку надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.
Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".
Лука — красиве грецьке ім’я, яке означає "світлий".
Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".
Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".
Сергій, — з латинської ім’я можна перекласти як "високий, знатний".
Теодор, Федір, — це дві самостійні форми грецького імені Теодорос, яке перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".
Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".
Філіп (Пилип), — з грецької мови перекладається як "той, що любить коней".
Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".
Ян, — є дві теорії, звідки могло походити це ім’я. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.
Ярослав, — це слов’янське ім’я, яке складено з двох коренів "яр" і "слав", що разом означає "яскрава слава".
Жіночі іменини 5 березня не відзначаються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи вихідний день в Україні 8 березня 2023 року.