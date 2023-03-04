У кого День ангела 5 березня: всі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 5 березня, відзначається День преподобного Лева, День вимкнених гаджетів, Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення. Також у цей день носії двадцяти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 5 березня

Антон, — красиве давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але дуже гарне ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос" і означає "цар".

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий".

Денис, — вважається, що це ім’я похідне від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса.

Іван, — це популярне в Україні ім’я має давньоєврейське походження і означає "благословенний Богом".

Ігнат, — ім’я римського походження, що виникло від латинського слова ignis (вогонь).

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм деяку надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Лука — красиве грецьке ім’я, яке означає "світлий".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець".

Сергій, — з латинської ім’я можна перекласти як "високий, знатний".

Теодор, Федір, — це дві самостійні форми грецького імені Теодорос, яке перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача".

Філіп (Пилип), — з грецької мови перекладається як "той, що любить коней".

Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк".

Ян, — є дві теорії, звідки могло походити це ім’я. За однією, це ще одна форма давньоєврейського імені "Йоханан" і перекладається як "благословенний Богом" (як і ім’я Іван). За іншою ж версією це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Ярослав, — це слов’янське ім’я, яке складено з двох коренів "яр" і "слав", що разом означає "яскрава слава".

Жіночі іменини 5 березня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи вихідний день в Україні 8 березня 2023 року.