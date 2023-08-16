Именины 17 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела в четверг

У каждого в этот день найдется хоть один знакомый именинник

В четверг, 17 августа, в 2023 году отмечается День секонд-хенда (или День комиссионного магазина). Кроме того, носители сразу 15 женских и мужских имен в этот день празднуют свой День ангела.

Женские именины 17 августа

Ирина, — это имя появилось от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". 17 августа чтится святая мученица Ирина.

Арина, — считается, что это имя появилось как форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Дарья (Дария, Дарина), — это древнеперсидское имя, которое переводится как "та, что владеет добротой". Славяне также трактовали это имя как "дарованная".

Евдокия, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благославная", "любовь", "благоволение". 17 августа почитается святая преподобномученица Евдокия (Ия) Римляныня, Персидская.

Ия, — это редкое, но древнее греческое имя, которое переводится как "фиалка".

Мужские именины 17 августа

Алексей, — это древнегреческое имя, которое переводится как "защищать", "оберегать". 17 августа почитается праведный пресвитер Алексий (Гневушев), Бортсурманский.

Андрей, — греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 17 августа церковью чтится Дионисий Ефесский.

Дмитрий, — древнегреческое имя, которое значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 17 августа церковью чтится Иоанн Ефесский.

Константин, — латинское имя, которое значит "постоянный" или "стойкий". 17 августа почитается Ексакустодиан (Константин) Ефесский.

Максимилиан, — по разным версиям, это может быть латинское имя (и значить "наибольший"), или же древнееврейское (и переводиться как "посланник божий"). 17 августа чтится Максимилиан Ефесский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Семен, — еврейское имя, которое значит "услышанный Богом".

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