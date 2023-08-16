Іменини 17 серпня: кого треба привітати з Днем ангела у четвер

У кожного цього дня знайдеться хоч один знайомий іменинник

У четвер, 17 серпня, у 2023 році відзначається День секонд-хенду (або День комісійного магазину). Крім того, носії одразу 15 жіночих та чоловічих імен цього дня святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 17 серпня

Ірина, — це ім’я з’явилося від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "світ" або "спокій". 17 серпня вшановується свята мучениця Ірина.

Аріна, — вважається, що це ім’я з’явилося як форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Дар’я (Дарія, Дарина), — це давньоперське ім’я, яке перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована".

Євдокія, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "благославна", "любов", "благовоління". 17 серпня вшановується свята преподобномучениця Євдокія (Ія) Римляниня, Перська.

Ія, — це рідкісне, але давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "фіалка".

Чоловічі іменини 17 серпня

Олексій, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "захищати", "оберігати". 17 серпня вшановується праведний пресвітер Олексій (Гневушев), Бортсурманський.

Андрій, — грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 17 серпня церквою вшановується Діонісій Ефеський.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, яке означає "присвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 17 серпня церквою вшановується Іоанн Ефеський.

Костянтин — латинське ім’я, яке означає "постійний" або "стійкий". 17 серпня вшановується Ексакустодіан (Костянтин) Ефеський.

Максиміліан, — за різними версіями, це може бути латинське ім’я (яке значить "найвеличніший"), або давньоєврейське (і перекладатися як "посланець божий"). 17 серпня вшановується Максиміліан Ефеський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Семен, — єврейське ім’я, яке означає "почутий Богом".

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