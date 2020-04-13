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Понеділок, 13.04.2020
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Анекдоти про коронавірус: найкращі українські жарти 13 квітня

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Анекдоти про коронавірус: найкращі українські жарти 13 квітня
12:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

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    Інженер, який довго не міг намалювати план евакуації під час коронавірусу, в результаті підпалив будинок і став дивитися, звідки полізуть люди...

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    Третій тиждень карантину. Випадково розговорився з жінкою. Виявляється я її чоловік.

    Під час епідемії коронавірусу у дітей зламалася психіка. Вони побачили те, що не повинні були, а саме, як  Дюймовочка "бухає" з кротом і цілується з ластівкою...

  • 4

    Батьки - актори із театру, забули зняти свої костюми...

    Подзвонили, поцікавилися здоров'ям, благополуччям. Запитали чи немає якихось проблем, чи все у мене нормально. Співчувають переживають за мене...

    Звонив Банк, якому я повинен віддати гроші…

Ранок починається з українських анекдотів 13 квітня

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