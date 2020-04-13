Анекдоти про коронавірус: найкращі українські жарти 13 квітня

Інженер, який довго не міг намалювати план евакуації під час коронавірусу, в результаті підпалив будинок і став дивитися, звідки полізуть люди...
Третій тиждень карантину. Випадково розговорився з жінкою. Виявляється я її чоловік.
Під час епідемії коронавірусу у дітей зламалася психіка. Вони побачили те, що не повинні були, а саме, як Дюймовочка "бухає" з кротом і цілується з ластівкою...
Батьки - актори із театру, забули зняти свої костюми...
Подзвонили, поцікавилися здоров'ям, благополуччям. Запитали чи немає якихось проблем, чи все у мене нормально. Співчувають переживають за мене...
Звонив Банк, якому я повинен віддати гроші…