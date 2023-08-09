У кожного знайдеться знайомий іменинник: кого треба привітати з Днем ангела 10 серпня

Не забудьте привітати зі святом знайомих

У четвер, 10 серпня, 2023 року відзначається Міжнародний день біодизеля, Всесвітній день лева. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу 18 жіночих та чоловічих імен.

Жіночі іменини 10 серпня

Ірина, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" або "спокій". 10 серпня вшановується преподобна Ірина Капподакійська.

Аріна, — вважається, що це форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Анастасія, — це популярне ім’я має грецьке походження і може бути перекладено як "воскресіння", "відродження", "повернення до життя". 10 серпня вшановується Анастасія Камаєва.

Олена, — це дуже поширене в Україні ім’я, яке за основною версією означає "сонячне світло". 10 серпня вшановується Олена Асташікіна.

Альона, — вважається, що це ім’я виникло як форма імені Олена. Але також є версія, що вона може походити від слова "алани".

Ілона, — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.

Антоніна, — це грецьке ім’я, яке за однією версією означає "готова до бою", а за іншою перекладається як "квітка".

Чоловічі іменини 10 серпня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий". 10 серпня вшановується мученик Акакій Апамейський.

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "цар", "царський".

Юхим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 10 серпня вшановується одразу кілька святих мучеників з цим ім’ям: Іоанн Сельманов, Іоанн Ломакін, Іоанн Мілешкін.

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть". 10 серпня вшановується мученик Євстафій Анкірський.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 10 серпня церквою вшановується преподобний Павло Ксиропотамський.

Прохор, — грецьке ім’я, яке означає "йду попереду". 10 серпня вшановується єпископ Нікомідійський Прохор.

Серафим, — ім’я давньоєврейського походження, яке найчастіше трактують як "вогненний ангел". 10 серпня вшановується преподобний Серафим Саровський.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 10 серпня вшановується мученик Іуліан Далматський, Атинський.

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