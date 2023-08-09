У каждого найдется знакомый именинник: кого нужно поздравить с Днем ангела 10 августа
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Не забудьте поздравить с праздником знакомых
В четверг, 10 августа, в 2023 году отмечается Международный день биодизеля, Всемирный день льва. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 18 женских и мужских имен.
Женские именины 10 августа
Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". 10 августа почитается преподобная Ирина Капподакийская.
Арина, — считается, что это форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.
Анастасия, — это популярное имя имеет греческое происхождение и может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни". 10 августа почитается Анастасия Камаева.
Елена, — это очень распространенное в Украине имя, которое по основной версии значит "солнечный свет". 10 августа чтится Елена Асташикина.
Алена, — считается, что это имя возникло как форма имени Елена. Но также есть версия, что оно может происходить от слова "аланы".
Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.
Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок".
Мужские именины 10 августа
Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой". 10 августа чтится мученик Акакий Апамейский.
Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "царь", "царский".
Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".
Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 10 августа чтится сразу несколько святых мучениковс этим именем: Иоанн Сельманов, Иоанн Ломакин, Иоанн Милёшкин.
Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".
Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 10 августа почитается мученик Евстафий Анкирский.
Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 10 августа церковью чтится преподобный Павел Ксиропотамский.
Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди". 10 августа почитается епископ Никомидийский Прохор.
Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел". 10 августа чтится преподобный Серафим Саровский.
Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 10 августа почитается мученик Иулиан Далматский, Атинский.
Напомним, ранее "Телеграф" делился простым, но очень эффективным лайфхаком, как отмыть унитаз от желтизны.