У каждого найдется знакомый именинник: кого нужно поздравить с Днем ангела 10 августа

Не забудьте поздравить с праздником знакомых

В четверг, 10 августа, в 2023 году отмечается Международный день биодизеля, Всемирный день льва. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 18 женских и мужских имен.

Женские именины 10 августа

Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". 10 августа почитается преподобная Ирина Капподакийская.

Арина, — считается, что это форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Анастасия, — это популярное имя имеет греческое происхождение и может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни". 10 августа почитается Анастасия Камаева.

Елена, — это очень распространенное в Украине имя, которое по основной версии значит "солнечный свет". 10 августа чтится Елена Асташикина.

Алена, — считается, что это имя возникло как форма имени Елена. Но также есть версия, что оно может происходить от слова "аланы".

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.

Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок".

Мужские именины 10 августа

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой". 10 августа чтится мученик Акакий Апамейский.

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "царь", "царский".

Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 10 августа чтится сразу несколько святых мучениковс этим именем: Иоанн Сельманов, Иоанн Ломакин, Иоанн Милёшкин.

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 10 августа почитается мученик Евстафий Анкирский.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 10 августа церковью чтится преподобный Павел Ксиропотамский.

Прохор, — греческое имя, которое значит "иду впереди". 10 августа почитается епископ Никомидийский Прохор.

Серафим, — имя древнееврейского происхождения, которое чаще всего трактуют как "огненный ангел". 10 августа чтится преподобный Серафим Саровский.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 10 августа почитается мученик Иулиан Далматский, Атинский.

Напомним, ранее "Телеграф" делился простым, но очень эффективным лайфхаком, как отмыть унитаз от желтизны.