Іменини 20 серпня: кого треба не забути привітати з Днем ангела в неділю

В останній день тижня шанується одразу низка святих

У неділю, 20 серпня, у 2023 році відзначається Всесвітній день ліні, Всесвітній день москітів, День віртуальних світів, день Марини-Пімени (Марини — не шукай у лісі малини). Також цього дня свій День ангела відзначають носії одразу 13 чоловічих імен.

Чоловічі іменини 20 серпня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — давньогрецьке ім’я, що перекладається як "захищати", "оберігати".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 20 серпня вшановується преподобний Антоній Оптинський.

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний".

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Дементій, — згідно з основною версією, це латинське ім’я, яке означає "той, що наказує", "приборкувач". 20 серпня церквою вшановуються відразу два святі з цим ім’ям: ієродиякон Дометій Персіянін, Сирійський, і преподобний Дометій Афонський.

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єлисей, — це гарне ім’я має давньоєврейське походження і означає "Бог — порятунок".

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Митрофан, — грецьке ім’я, яке перекладається як "матір’ю явлений". 20 серпня вшановується єпископ Воронезький Митрофан (в схимі Макарій).

Михайло, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Жіночі іменини 20 серпня не відзначаються.

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