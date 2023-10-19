Іменини 20 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у п’ятницю за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 20 жовтня, у 2023 році відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози, Міжнародний день кухарів, Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день лінивця, Всесвітній день боротьби з остеопорозом, Всесвітній день статистики.

Також у цей день за новим календарем ПЦУ вшановується пам’ять святого Артемія. А носії одразу 13 чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 20 жовтня

Ірина, — це популярне жіноче ім’я з’явилося від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "світ" чи "спокій". 20 жовтня вшановується свята мучениця Ірина.

Аріна, — вважається, що це ім’я з’явилося як форма імені Ірина, яка згодом стала самостійним ім’ям.

Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї". 20 жовтня вшановується преподобна Матрона Хіоська.

Чоловічі іменини 20 жовтня

Олександр, — грецьке ім’я, багато століть поширене майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Артем, — це скорочення від імені Артемій, яке походить від імені грецької богині Артеміди і означає "здоровий", "неушкоджений". 20 жовтня шанується одразу два святі з таким ім’ям: отрок Артемій Веркольський та воєначальник Артемій Антіохійський.

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 20 жовтня вшановується єпископ Герман Коккель.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом".

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 20 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 2 листопада. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

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