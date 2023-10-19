Именины 20 октября: кого поздравляем с Днем ангела в пятницу по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 20 октября, в 2023 году отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, Международный день поваров, Международный день авиадиспетчера, Международный день ленивца, Всемирный день борьбы с остеопорозом, Всемирный день статистики.

Также в этот день по новому календарю ПЦУ почитается память великомученика Артемия. А носители сразу 13 мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 20 октября

Ирина, — это популярное женское имя появилось от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". 20 октября почитается святая мученица Ирина.

Арина, — считается, что это имя появилось как форма имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи". 20 октября чтится преподобная Матрона Хиосская.

Мужские именины 20 октября

Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Артем, — это сокращение от имени Артемий, которое произошло от имени греческой богини Артемиды и значит "здоровый", "невредимый". 20 октября почитается сразу два святых с таким именем: отрок Артемий Веркольский и военачальник Артемий Антиохийский.

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 20 октября чтится епископ Герман Коккель.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом".

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 20 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 2 ноября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

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