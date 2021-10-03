Головні події тижня: арешт Саакашвілі, запуск процедури відсторонення Разумкова, офшори Зеленського

Традиційний дайджест головних новин тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок неділі, 3 жовтня, в Україні зафіксували 7967 нових випадків інфікування коронавірусом.

Вибори в Німеччині

Вибори в Німеччині

На парламентських виборах в Німеччині, які відбулися 26 вересня перемогу святкує Соціал-демократична партія.

Політичний консультант Тарас Березовець висловив думку про результати виборів в німецький Бундестаг і про те, як вони позначаться на Україні.

"Газовий" скандал

Газ

Після укладення контракту на поставку газу між Угорщиною та Росією, в МЗС України заявили, що це є ударом для нашої країни, тому відповідні кроки також робитимуться.

Після цього Угорщина закликала Україну не втручатися у внутрішні справи країни і викликала дипломата.

Українське міністерство закордонних справ дзеркально викликало посла Угорщини в Києві для того, щоб пояснити позицію України щодо цього контракту.

Звільнено голову Міграційної служби України

Максим Соколюк

Главу Міграційної служби України Максима Соколюка звільнили з посади. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави ГМС призначено Наталію Науменко.

Список професій для обов’язкової вакцинації

Вакцинація в Україні

У МОЗ опублікували список професій для обов’язкової вакцинації.

Згідно з проектом наказу МОЗ про перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації, роботодавці будуть відстороняти від роботи нещеплених працівників.

"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова

Дмитро Разумков

Фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для розгляду відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Саакашвілі затримали

Міхеїл Саакашвілі

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі затриманий в Тбілісі

Грузинські правоохоронці тримають його у в’язниці №12 в Руставі.

Вбивство поліцейського в Чернігові

Артур Єрохін

У Чернігові в ніч на 2 жовтня група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. В результаті події один з них загинув, а другий потрапив в реанімацію.

Загиблим виявився капітан Артур Єрохін. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Нападників знайшли і затримали, найстаршому з них всього 19 років, а ще троє і зовсім не досягли повноліття.

Фільм про офшори Зеленського

Офшор 95

У неділю, 3 жовтня, на відеохостингу YouTube був опублікований фільм-розслідування журналістів "Слідство.Інфо". У ньому розповідається про офшори президента України Володимира Зеленського.

Показ стрічки повинен був відбутися в Малій опері в Києві, проте до редакції зателефонував директор закладу і заявив, що не стане демонструвати фільм про Зеленського. Пізніше стало відомо, що це сталося нібито за запитом СБУ

Фільм присвячений "досьє Пандори" — найбільш масштабному зливу матеріалів по офшорам. До рук журналістів потрапили мільйони документів про тіньові оборудки сотень людей, серед яких мільярдери, глави країн світу і високопоставлені чиновники, включаючи українського лідера.