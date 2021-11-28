Головні події тижня: прес-конференція Зеленського, транш МВФ, Бутусов із гарматою

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Лікарня

Станом на ранок неділі, 28 листопада, в Україні зафіксували 7 483 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі менше за попередні показники. Однак, на вихідних приріст хворих на COVID-19 завжди падає через зменшення кількості тестів.

Водночас було ухвалено рішення вивести Харківську область з "помаранчевої" зони та повернути її до "жовтої".

Пресмарафон Зеленського

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон із 30 журналістами. Обговорювали питання вагнерівців, розповів, що воєнного стану в країні з 1 грудня не буде, розповів про можливість виборів через "Дію", не виключив повторного висування на посаду і зробив низку заяв щодо бізнесмена Ріната Ахметова. Зокрема, заявив про те, що його втягують у держпереворот. На тлі цього єврооблігації ДТЕК Ахметова впали.

Нардеп приховав у деклараціях майно на 60 млн

Сергій Шахов

Прокурори САП вручили підозру чинному народному депутату за недекларування нерухомості на суму близько 60 мільйонів гривень. У мережі відразу ж з’явилася інформація, що йдеться про нардепа від гурту "Довіра" Сергія Шахова.

Америка посилила Україну двома патрульними катерами

Катери "Island"

На тлі можливого вторгнення Росії, США передали Україні два патрульні катери типу "Island". Судна прибули до Одеського морського торговельного порту на борту судна "Ocean Grand".

Крім того, з’явилася інформація, що в Україну можуть направити військових радників США та дорогу зброю.

Україна отримала від МВФ ще майже 700 мільйонів доларів

МВФ

Україна одержала другу частину траншу від МВФ у рамках макрофінансової допомоги за програмою stand-by.

Новий канцлер Німеччини

Олаф Шольц

У Німеччині партії 24 листопада уклали коаліційну угоду, і новим канцлером стане лідер соціал-демократів – 63-річний Олаф Шольц.

Смерть Олександра Омельченка

Олександр Омельченко

У четвер, 25 листопада, у віці 83 років помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Політик помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Чим запам’яталися часи правління Омельченка у Києві — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Померла колишня міністерка освіти України

Любомира Мандзій

Від важкого захворювання померла ексглава Міністерства освіти України Любомира Мандзій. Вона виконувала обов’язки міністра у 2020 році.

Бутусов потрапив під приціл ДБР

Юрій Бутусов

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало перевірки щодо оприлюдненого напередодні відео, на якому головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов стріляє з артилерійської зброї.

Виліт "Динамо" з ЛЧ

"Динамо" втратило шанси на вихід до Ліги Чемпіонів

"Динамо" у Києві з боєм програло "Баварії" та втратило шанси на вихід у Лігу Чемпіонів. Драматичний матч "Олімпійським" проходив під серйозним снігопадом. Підсумковий рахунок "Динамо" — "Баварія" 1:2. Втім, кияни ще можуть потрапити до Ліги Європи.

Загинув колишній головний тренер львівського "Руху"

Руслан Мостовий

У дорожньо-транспортній пригоді загинув колишній головний тренер "Руху" Руслан Мостовий.