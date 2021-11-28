Главные события недели: пресс-конференция Зеленского, транш МВФ, Бутусов с пушкой
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Традиционный дайджест главных новостей недедли.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.
Вместе с тем было принято решение вывести Харьковскую область из "оранжевой" зоны и вернуть ее в "желтую".
Пресс-марафон Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с 30 журналистами. Обсуждали вопрос вагнеровцев, рассказал, что военного положения в стране с 1 декабря не будет, рассказал про возможность выборов через "Дию", не исключил повторного выдвижения на пост и сделал ряд заявлений по бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, заявил про то, что его втягивают в госпереворот. На фоне этого еврооблигации ДТЭК Ахметова упали.
Нардеп скрыл в декларациях имущество на 60 млн
Прокуроры САП вручили подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости на сумму около 60 миллионов гривен. В сети сразу же появилась информация, что речь идет о нардепе от группы "Доверие" Сергее Шахове.
Америка усилила Украину двумя патрульными катерами
На фоне возможного вторжения России, США передали Украине два патрульных катера типа "Island". Суда прибыли в Одесский морской торговый порт на борту судна "Ocean Grand".
Кроме того, появилась информация, что в Украину могут направить военных советников США, а также дорогое оружие.
Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов
Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.
Новый канцлер Германии
В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.
Смерть Александра Омельченко
В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Политик умер от осложнений коронавирусной инфекции.
Чем запомнились времена правления Омельченко в Киеве — читайте в материале "Телеграфа".
Умерла бывшая министр образования Украины
От тяжелого заболевания скончалась экс-глава Министерства образования Украины Любомира Мандзий. Она исполняла обязанности министра в 2020 году.
Бутусов попал под прицел ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного накануне видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия.
Вылет "Динамо" из ЛЧ
"Динамо" в Киеве с боем проиграло "Баварии" и потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов. Драматичный матч на "Олимпийском" проходил под серьезным снегопадом. Итоговый счет "Динамо" — "Бавария" 1:2. Впрочем, киевляне еще могут попасть в Лигу Европы.
Погиб бывший главный тренер львовского "Руха"
В дорожно-транспортном происшествии погиб бывший главный тренер "Руха" Руслан Мостовой.