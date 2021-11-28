Главные события недели: пресс-конференция Зеленского, транш МВФ, Бутусов с пушкой

Традиционный дайджест главных новостей недедли.

Коронавирус в Украине

Больница

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в Украине зафиксировали 7 483 новых случая коронавируса, что почти вдвое меньше предыдущих показателей. Однако, на выходных прирост больных COVID-19 всегда падает из-за уменьшения количества тестов.

Вместе с тем было принято решение вывести Харьковскую область из "оранжевой" зоны и вернуть ее в "желтую".

Пресс-марафон Зеленского

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с 30 журналистами. Обсуждали вопрос вагнеровцев, рассказал, что военного положения в стране с 1 декабря не будет, рассказал про возможность выборов через "Дию", не исключил повторного выдвижения на пост и сделал ряд заявлений по бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, заявил про то, что его втягивают в госпереворот. На фоне этого еврооблигации ДТЭК Ахметова упали.

Нардеп скрыл в декларациях имущество на 60 млн

Сергей Шахов

Прокуроры САП вручили подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости на сумму около 60 миллионов гривен. В сети сразу же появилась информация, что речь идет о нардепе от группы "Доверие" Сергее Шахове.

Америка усилила Украину двумя патрульными катерами

Катера "Island"

На фоне возможного вторжения России, США передали Украине два патрульных катера типа "Island". Суда прибыли в Одесский морской торговый порт на борту судна "Ocean Grand".

Кроме того, появилась информация, что в Украину могут направить военных советников США, а также дорогое оружие.

Украина получила от МВФ еще почти 700 миллионов долларов

МВФ

Украина получила вторую часть транша от МВФ в рамках макрофинансовой помощи по программе stand-by.

Новый канцлер Германии

Олаф Шольц

В Германии партии 24 ноября заключили коалиционное соглашение, и новым канцлером станет лидер социал-демократов — 63-летний Олаф Шольц.

Смерть Александра Омельченко

Александр Омельченко

В четверг, 25 ноября, в возрасте 83 лет скончался бывший мэр Киева Александр Омельченко. Политик умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Чем запомнились времена правления Омельченко в Киеве — читайте в материале "Телеграфа".

Умерла бывшая министр образования Украины

Любомира Мандзий

От тяжелого заболевания скончалась экс-глава Министерства образования Украины Любомира Мандзий. Она исполняла обязанности министра в 2020 году.

Бутусов попал под прицел ГБР

Юрий Бутусов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало проверки относительно обнародованного накануне видео, на котором главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов стреляет из артиллерийского орудия.

Вылет "Динамо" из ЛЧ

"Динамо" потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов

"Динамо" в Киеве с боем проиграло "Баварии" и потеряло шансы на выход в Лигу Чемпионов. Драматичный матч на "Олимпийском" проходил под серьезным снегопадом. Итоговый счет "Динамо" — "Бавария" 1:2. Впрочем, киевляне еще могут попасть в Лигу Европы.

Погиб бывший главный тренер львовского "Руха"

Руслан Мостовой

В дорожно-транспортном происшествии погиб бывший главный тренер "Руха" Руслан Мостовой.