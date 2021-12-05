Головні події тижня: протести у Києві, "антиахметівський" закон, плани нападу на Україну

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Лікар

Станом на ранок неділі, 5 грудня, виявили 6622 нових випадків інфікування коронавірусом. У порівнянні з даними попередньої доби кількість хворих впала майже вдвічі.

Ердоган готовий стати посередником між Путіним та Зеленським

Зеленський та Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про готовність стати посередником у переговорах між владою України та Росії. За його словами, Анкара налагодила контакти з обома державами.

Цю ініціативу спеціально для «Телеграфа» проаналізував експерт Національного інституту стратегічних досліджень із Близького Сходу Микола Замікула

Китай вимагає від України шокуючу суму компенсації через "Мотор Січі"

Мотор Січ

У неділю, 28 листопада, стало відомо, що китайська компанія Skyrizon, з якою Україна співпрацювала через завод "Мотор Січ", розпочала проти нашої країни судовий позов. У Пекіні вимагають відшкодувати збитки, завдані іноземним інвесторам після запровадження санкцій РНБО.

Рада ухвалила "антиахметівський" закон

Верховна Рада

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №5600, який уже встигли охрестити "антиахметівським" чи "ресурсним".

Лукашенко зібрався до Криму і визнав його "російським"

Олександр Лукашенко

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "російський" Крим і висловив намір відвідати його спільно з російським колегою Володимиром Путіним.

Протести у Києві

Київ

У Києві в середу, 1 грудня, стартувала акція "Захисти Україну — зупини переворот", під час якої демонстранти зібралися на Майдані Незалежності, а потім рушили на Банкову.

Прихильники демократичних сил України заявили про те, що мають намір створити Координаційну раду опозиційних сил, а також озвучили вимоги, серед яких відставка Зеленського та Єрмака, а також розпуск Ради.

Рада ухвалила держбюджет України на 2022 рік

Бюджет

Зарплати медикам, модернізація "Укрзалізниці", підготовка до перепису населення та багато іншого – все це затвердили 2 грудня депутати, проголосувавши за проєкт Закону про держбюджет на 2022 рік.

"Телеграф" з’ясував основні моменти головного фінансового документа країни, зокрема, як це вплине на життя українців.

Ймовірне вторгнення Росії

Війська РФ

Західні ЗМІ повідомляють, що у США побоюються вторгнення Росії в Україну вже на початку 2022 року. Про можливість ескалації конфлікту вже неодноразово заявляли і іноземна преса, і українські високопосадовці.

Спираючись на дані власних джерел у НАТО та службах безпеки, німецьке видання BILD опублікувало плани можливого вторгнення та карту.

"Голодна туса"

Олександр Заліско

У суботу, 27 листопада, в Україні сумний день – країна вшановувала всіх загиблих за часів Голодоморів. Однак це не стало вагомою причиною для деяких українських топових блогерів, щоб скасувати або перенести святкування дня народження одного з них.

На честь свого 29 дня народження блогер Олександр Заліско вирішив організувати грандіозну вечірку у Львові.

Після скандальної вечірки, яка вже прозвана в мережі "голодна вечірка блогерів", рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з інфлюєнсерами, які були присутні на розважальному заході.

У п’ятницю у Львівській мерії помер директор Будинку вчених Роман Славітіч. 75-річний чоловік переживав через проведений напередодні захід, який викликав громадський резонанс. У мережі відреагували на його смерть — провідний скандальний захід Володимир Остапчук висловив співчуття, а організатор вечірки Олександр Заліско, який відзначав свій день народження, поскаржився на хейт у мережі. У молодого чоловіка трапилася істерика та його госпіталізували.