Главные события недели: протесты в Киеве, "антиахметовский" закон, планы нападения на Украину

Традиционный дайджест главных новостей недели.

Коронавирус в Украине

Врач

По состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, выявили 6 622 новых случаев инфицирования коронавирусом. По сравнению с данными предыдущих суток количество больных упало почти вдвое.

Эрдоган готов стать посредником между Путиным и Зеленским

Зеленский и Эрдоган

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о готовности стать посредником в переговорах между властями Украины и России. По его словам, Анкара наладила контакты с обоими государствами.

Эту инициативу специально для «Телеграфа» проанализировал эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула

Китай требует от Украины шокирующую сумму компенсации из-за "Мотор Сичи"

Мотор Сич

В воскресенье, 28 ноября, стало известно, что китайская компания Skyrizon, с которой Украина сотрудничала через завод "Мотор Сич", начала против нашей страны судебную тяжбу. В Пекине требуют возместить ущерб, нанесенный иностранным инвесторам после введения санкций СНБО.

Рада приняла "антиахметовский" закон

Верховная Рада

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5600, который уже успели окрестить "антиахметовским" или "ресурсным".

Лукашенко собрался в Крым и признал его "российским"

Александр Лукашенко

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "российском" Крыме и выразил намерение посетить его совместно с российским коллегой Владимиром Путиным.

Протесты в Киеве

Киев

В Киеве в среду, 1 декабря, стартовала акция "Защити Украину — останови переворот", во время которой демонстранты собались на Майдане Независимости, а затем двинулись на Банковую.

Сторонники демократических сил Украины заявили о том, что собираются создать Координационный совет оппозиционных сил, а также озвучили требования, сред которых отставка Зеленского и Ермака, а также роспуск Рады.

Рада приняла госбюджет Украины на 2022 год

Бюджет

Зарплаты медикам, модернизация "Укрзализныци", подготовка к переписи населения и многое другое – все это утвердили 2 декабря депутаты, проголосовав за проект Закона о госбюджете на 2022 год.

"Телеграф" выяснил основные моменты главного финансового документа страны, в частности, как это отразится на жизни украинцев.

Вероятное вторжение России

Войска РФ

Западные СМИ сообщают, что в США опасаются вторжения России в Украину уже в начале 2022 года. Про вероятность эскалации конфликта уже не единожды заявляли и иностранная пресса, и украинские высокопоставленные лица.

Опираясь на данные собственных источников в НАТО и службах безопасности, немецкое издание BILD опубликовало планы возможного вторжения и карту.

"Голодная туса"

Александр Залиско

В субботу, 27 ноября, в Украине печальный день — страна чествовала всех погибших во времена Голодоморов. Однако это не стало веской причиной для некоторых украинских топовых блогеров для того, чтобы отменить или перенести празднование дня рождения одного из них.

В честь своего 29 дня рождения, блогер Александр Залиско решил организовать грандиозную вечеринку во Львове.

После скандальной вечеринки, уже прозванной в сети "голодная вечеринка блогеров", рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с инфлюенсерами, которые присутствовали на развлекательном мероприятии.

В пятницу во Львовской мэрии умер директор Дома ученых Роман Славитич. 75-летний мужчина переживал из-за проведенного накануне мероприятия, которое вызвало общественный резонанс. В сети отреагировали на его смерть — ведущий скандального мероприятия Владимир Остапчук выразил соболезнования, а организатор вечеринки Александр Залиско, который отмечал свой день рождения, пожаловался на хейт в сети. У молодого человека случилась истерика и его госпитализировали.