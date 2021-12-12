Головні події тижня: розмова Байдена з Путіним та Зеленським, скандал із Гогілашвілі, аварія під Черніговом

Традиційний дайджест головних новин тижня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 12 грудня, зафіксували 5275 нових випадків коронавірусу, що майже вдвічі менше за цю попередню добу.

Київ та вісім областей залишили "червону зону"

Карантин

У зв’язку з деяким покращенням епідемічної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, низка регіонів перестали відповідати показникам "червоної зони". Через це під час засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято перевести їх у "жовту зону".

Джо Байден та Володимир Путін обговорили Україну

Путін і Байден говорили по відеозв’язку

Тема нашої країни та військової загрози, що походить від Росії, була центральною в онлайн-бесіді двох президентів. Розмова тривала понад дві години.

Інтерв’ю Зеленського

Володимир Зеленський

Президент України розповів, про що говорив з американським колегою Джо Байденом. Зокрема він запевнив, що Путін не продовжуватиме ескалацію конфлікту на кордоні з Україною, але не виключив можливості референдуму з питань Донбасу та Криму.

Крім того, він заявив, що віялових відключень електроенергії в країні не уникнути і вони відбуватимуться у певних місцях.

Заміна Меркель: у Німеччині призначили нового канцлера

Олаф Шольц

Вранці 8 грудня присягу нового німецького канцлера склав 63-річний Олаф Шольц. Політик представляє соціал-демократів і поки що примудряється утримувати хиткий баланс з іншими партіями. Хоча політолог Тарас Березовець вважає, що Шольцу доведеться дуже нелегко і нинішня коаліція легко може розвалитися.

Заступник голови МВС на блокпості накинувся на поліцейського

Олександр Гогілашвілі

Вночі на одному з блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил стався скандал між правоохоронцями та заступником голови МВС Олександром Гогілашвілі. Йому не сподобалося, що його не впізнали одразу, а змусили показати документи. Броньоване авто з чиновником зупинили у Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський ініціював проведення розслідування інциденту і рекомендував усунути Гогілашвілі з посади.

Сам чиновник вибачився за свою "зайву емоційність" і заявив, що вважає покарання справедливим.

Водночас ЗМІ вже зацікавилися особистістю Гогілашвілі та з’ясували, що той має російський паспорт.

Також стало відомо, що його дружина Марія Левченко є довіреною особою Зеленського ще з часів "Кварталу" і навіть відвідує засідання РНБО.

У мережі ж інцидент уже встигли охрестити "зашкваром місяця".

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з Олександром Гогілашвілі та натякнув тому на звільнення.

Як виявилося, Гогілашвілі не вперше хамськи поводиться з представниками поліції та зовсім недавно влаштовував розборки з патрульними в Києві.

Масштабна аварія на Чернігівщині

ДТП під Чернігівом

13 загиблих та багато поранених — таким виявився результат резонансної ДТП, яку зафіксували неподалік села Брусилів Чернігівської області. Причиною смерті такої кількості людей стало зіткнення автобуса з вантажівкою. Однією з причин автокатастрофи може стати погана погода — дорожнє полотно було слизьким.