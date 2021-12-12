Главные события недели: разговор Байдена с Путиным и Зеленским, скандал с Гогилашвили, авария под Черниговом

Традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 декабря, зафиксировали 5275 новых случаев коронавируса, что почти вдвое меньше данных предыдущих суток.

Киев и восемь областей покинули "красную зону"

Карантин

В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".

Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину

Путин и Байден говорили по видеосвязи

Тема нашей страны и военной угрозы, исходящей от России, была центральной в онлайн-беседе двух президентов. Разговор длился более двух часов.

Интервью Зеленского

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, о чем говорил с американским коллегой Джо Байденом. В частности он заверил, что Путин не станет продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, но не исключил возможности референдума по вопросам Донбасса и Крыма.

Кроме того он заявил, что веерных отключений электроэнергии в стране не избежать и они будут происходить в определенных местах.

Замена Меркель: в Германии назначили нового канцлера

Олаф Шольц

Утром 8 декабря присягу нового немецкого канцлера принес 63-летний Олаф Шольц. Политик представляет социал-демократов и пока умудряется удерживать шаткий баланс с другими партиями. Хотя политолог Тарас Березовец считает, что Шольцу придется весьма нелегко, и нынешняя коалиция легко может развалиться.

Замглавы МВД на блокпосте накинулся на полицейского

Александр Гогилашвили

Ночью на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил произошел скандал между правоохранителями и замглавы МВД Александром Гогилашвили. Ему не понравилось, что его не узнали сразу, а заставили показать документы. Бронированное авто с чиновником остановили в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский инициировал проведение расследования инцидента и рекомендовал отстранить Гогилашвили от занимаемой должности.

Сам же чиновник извинился за свою "излишнюю эмоциональность" и заявил, что считает наказание справедливым.

Вместе с тем СМИ уже заинтересовались личностью Гогилашвили и выяснили, что у того есть российский паспорт.

Также стало известно, что его жена Мария Левченко является доверенным лицом Зеленского еще со времен "Квартала" и даже посещает заседания СНБО.

В сети же инцидент уже успели окрестить "зашкваром месяца".

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с Александром Гогилашвили и намекнул тому на увольнение.

Как оказалось Гогилашвили не впервые хамски ведет себя с представителями полиции и совсем недавно устраивал разборки с патрульными в Киеве.

Масштабная авария на Черниговщине

ДТП под Черниговом

13 погибших и много раненых — таким оказался исход резонансного ДТП, которое зафиксировали неподалеку села Брусилов Черниговской области. Причиной смерти такого количества человек стало столкновение автобуса-междугородки с грузовиком. Одной из причиной автокатастрофы может стать плохая погода — дорожное полотно было весьма скользким.