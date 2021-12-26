Головні події тижня: підозра Порошенка, військовий облік для українок, прес-конференція Путіна
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Традиційний дайджест головних подій тижня, що минає.
Коронавірус в Україні
В Україні на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2810 нових випадків коронавірусу. Як завжди, у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.
Порошенку оголосили підозру
П’ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді.
У тексті підозри зазначено, що політик підозрюється не лише у держзраді, а й у сприянні терористичним організаціям.
Йдеться про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу під час президентства Порошенка.
Сам Порошенко, якому підготували підозру у держзраді, відмовився повертатися до країни до середини січня. Наразі він перебуває за кордоном, де проводить зустрічі з різними високопосадовцями.
Скандал зі "слугою" Галушком
Найбільш обговорюваною новиною середи явно стала хамська поведінка нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка з патрульними поліцейськими. Політик матюкався та обурювався, чому це народного депутата зупиняють копи.
І хоча відеозапис з лайкою нардепа датується річною давністю, багато хто обурився такою поведінкою. У тому числі й ексглава МВС Арсен Аваков, якого, між іншим, "Слуга народу" в офіційній заяві визнала ймовірним винуватцем публікації ролика — нібито через бажання помститися Миколі Галушку.
Цікаво, що сам депутат себе винним не вважає і знову образив поліцейських, коментуючи ситуацію журналістам.
Військовий облік – тепер і для жінок
В Україні розширився список професій, представниці яких, нарівні з чоловіками, будуть зобов’язані отримати військовий квиток. Нові правила діють уже із 17 грудня 2021 року. Від військового обліку буде звільнено лише жінок, які досягли 60-річного віку.
У ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року.
Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці, пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на зразок кондукторів, листонош та бухгалтерів.
Заяви Путіна про Україну
На території московського "Манежу" відбулася пресконференція російського президента Володимира Путіна. Політик зазвичай зустрічається з журналістами наприкінці кожного року, підбиваючи деякі підсумки своєї роботи. Цього року достатньо уваги було приділено темі відносин з Україною.
РосЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу
Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено ймовірний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.
"Джеймс Вебб" полетів у космос
Космічне агентство NASA запустило в космос найбільший і за розміром і за вартістю телескоп James Webb (Джеймс Вебб). Цей космічний телескоп — інфрачервона обсерваторія, яка вивчатиме історію створення Всесвіту.
Відверте фото помічниці заступника міністра наробило галасу в мережі
Офіційний візит заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука до Львова обернувся скандалом. Вся справа в його помічниці Кристині Тишкун, яка з’явилася у Львівській міській раді у сукні з величезним вирізом на грудях. Зовнішній вигляд дівчини обурив українців.
"Телеграф" вирішив дослідити надра соцмереж та зібрав добірку найяскравіших реакцій на зовнішній вигляд чиновниці.
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