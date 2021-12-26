Головні події тижня: підозра Порошенка, військовий облік для українок, прес-конференція Путіна

Традиційний дайджест головних подій тижня, що минає.

Коронавірус в Україні

На вихідних в Україні традиційно знижується кількість нових випадків COVID-19

В Україні на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2810 нових випадків коронавірусу. Як завжди, у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.

Порошенку оголосили підозру

П’ятому президентові оголосили про підозру

П’ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру у державній зраді.

У тексті підозри зазначено, що політик підозрюється не лише у держзраді, а й у сприянні терористичним організаціям.

Йдеться про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу під час президентства Порошенка.

Сам Порошенко, якому підготували підозру у держзраді, відмовився повертатися до країни до середини січня. Наразі він перебуває за кордоном, де проводить зустрічі з різними високопосадовцями.

Скандал зі "слугою" Галушком

"Слуга народу" Микола Галушко

Найбільш обговорюваною новиною середи явно стала хамська поведінка нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка з патрульними поліцейськими. Політик матюкався та обурювався, чому це народного депутата зупиняють копи.

І хоча відеозапис з лайкою нардепа датується річною давністю, багато хто обурився такою поведінкою. У тому числі й ексглава МВС Арсен Аваков, якого, між іншим, "Слуга народу" в офіційній заяві визнала ймовірним винуватцем публікації ролика — нібито через бажання помститися Миколі Галушку.

Цікаво, що сам депутат себе винним не вважає і знову образив поліцейських, коментуючи ситуацію журналістам.

Військовий облік – тепер і для жінок

Жінки тепер частіше будуть військовозобов’язаними

В Україні розширився список професій, представниці яких, нарівні з чоловіками, будуть зобов’язані отримати військовий квиток. Нові правила діють уже із 17 грудня 2021 року. Від військового обліку буде звільнено лише жінок, які досягли 60-річного віку.

У ЗСУ розуміють, що найближчим часом підприємства не зможуть забезпечити наявність військового квитка у всіх своїх працівниць, а тому їм буде надано запас часу до кінця 2022 року.

Сам список охоплює майже всі сфери діяльності, тому вийшов він дуже довгим. До категорії військовозобов’язаних потрапили не лише робітниці, пов’язані з державною безпекою, а й представниці виключно цивільних професій, на зразок кондукторів, листонош та бухгалтерів.

Заяви Путіна про Україну

Путін багато наговорив про Україну

На території московського "Манежу" відбулася пресконференція російського президента Володимира Путіна. Політик зазвичай зустрічається з журналістами наприкінці кожного року, підбиваючи деякі підсумки своєї роботи. Цього року достатньо уваги було приділено темі відносин з Україною.

РосЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу

Україна запропонувала кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено ймовірний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.

"Джеймс Вебб" полетів у космос

Ракета Arianespace Ariane 5 з телескопом на борту

Космічне агентство NASA запустило в космос найбільший і за розміром і за вартістю телескоп James Webb (Джеймс Вебб). Цей космічний телескоп — інфрачервона обсерваторія, яка вивчатиме історію створення Всесвіту.

Відверте фото помічниці заступника міністра наробило галасу в мережі

Христина Тишкун стала відома на всю Україну

Офіційний візит заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука до Львова обернувся скандалом. Вся справа в його помічниці Кристині Тишкун, яка з’явилася у Львівській міській раді у сукні з величезним вирізом на грудях. Зовнішній вигляд дівчини обурив українців.

"Телеграф" вирішив дослідити надра соцмереж та зібрав добірку найяскравіших реакцій на зовнішній вигляд чиновниці.