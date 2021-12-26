Главные события недели: подозрение Порошенко, воинский учет для украинок, пресс-конференция Путина

Традиционный дайджест главных уходящей недели.

Коронавирус в Украине

На выходных в украине традиционно снижается количество новых случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Как обычно, в выходные дни статистика COVID-19 пошла на убыль, что объясняется уменьшением количества тестирований.

Порошенко объявили подозрение

Пятому президенту объявили о подозрении

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене.

В тексте подозрения указано, что политик подозревается не только в госизмене, но и в содействии террористическим организациям.

Речь о торговле углем с временно оккупированными территориями Донбасса во время президентства Порошенко.

Сам Порошенко, которому подготовили подозрение в госизмене, отказался возвращаться в страну до средины января. Сейчас он пребывает за границей, где проводит встречи с различными высокопоставленными лицами.

Скандал со "слугой" Галушко

"Слуга народа" Николай Галушко

Самой обсуждаемой новость среды явно стало хамское поведение нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко с патрульными полицейскими. Политик матерился и возмущался, почему это народного депутата останавливают копы.

И хотя видеозапись с руганью нардепа датируется годичной давностью, многие возмутились таким поведением. В том числе и экс-глава МВД Арсен Аваков, которого, между прочим, "Слуга народа" в официальном заявлении сочла вероятным виновником публикации ролика — якобы из-за желания отомстить Николаю Галушко.

Интересно, что сам депутат себя виноватым не считает и вновь оскорбил полицейских, комментируя ситуацию журналистам.

Воинский учет — теперь и для женщин

Женщины теперь чаще будут военнообязанными

В Украине расширился список профессий, представительницы которых наравне с мужчинами будут обязаны получить военный билет. Новые правила действуют уже с 17 декабря 2021 года. От воинского учета будут освобождены лишь женщины, достигшие 60-летнего возраста.

В ВСУ понимают, что в ближайшее время предприятия не смогут обеспечить наличие военного билета у всех своих работниц, а потому им будет дан запас времени до конца 2022 года.

Сам список охватывает почти все сферы деятельности, так что получился он весьма длинным. В категорию военнообязанных попали не только работницы связанных с государственной безопасностью, но и представительницы исключительно гражданских профессий, вроде кондукторов, почтальонов и бухгалтеров.

Заявления Путина об Украине

Путин много наговорил об Украине

На территории московского "Манежа" состоялась пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Политик традиционно встречается с журналистами в конце каждого года, подводя некие итоги своей работы. В этом году достаточно внимания было уделено теме отношений с Украиной.

РосСМИ "слили" текст якобы предложений Зеленского по Донбасу

Украина предложила шаги по урегулированию ситуации на Донбассе

Пока в Трехсторонней контактной группе надеются на перемирие в новогодние праздники, был обнародован предполагаемый текст шагов, которые предлагала Украина США, Франции, Германии и России для решения ситуации на Донбассе.

"Джеймс Уэбб" полетел в космос

Ракета Arianespace Ariane 5 с телескопом на борту

Космическое агентство NASA запустило в космос самый большой и по размеру, и по стоимости телескоп James Webb (Джеймс Уэбб). Этот космический телескоп — инфракрасная обсерватория, которая будет изучать историю сотворения Вселенной.

Откровенное фото помощницы замминистра наделало шуму в сети

Кристина Тишкун стала известна на всю Украину

Официальный визит замминистра образования Игоря Гарбарука во Львов обернулся скандалом. Все дело в его помощнице Кристине Тишкун, появившейся во Львовском городском совете в платье с огромным вырезом на груди. Внешний вид девушки возмутил украинцев.

"Телеграф" решил исследовать недра соцсетей и собрал подборку самых ярких реакций на внешний вид чиновницы.