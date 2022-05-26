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Війна — день 92: ситуація на Донбасі погіршується, Україна готується до тяжкого місяця

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тотальна війна Росії проти України триває вже 92 дні Новина оновлена 26 травня 2022, 01:04
Тотальна війна Росії проти України триває вже 92 дні

Оперативно про головне за 26 травня

В Україні розпочався 92-й день з початку повномасштабного російського вторгнення. Попри те, що окупанти зазнали тяжких втрат, вони все одно продовжують намагатися наступати на Донбасі. За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, ситуація там погіршується, а росіяни змогли досягти тактичної переваги, яка загрожує перетворитися на оперативну. При цьому він прогнозує, що на українців попереду чекає важкий місяць, під час якого з фронту надходитимуть новини про тяжкі втрати, оточення та відхід з певних позицій. Не менш тривожні повідомлення надійшли і з ООН, де висловили думку, що ризик застосування ядерної зброї знову став реальним.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" інформуватиме про головні новини, які відбулися в Україні та світі 26 травня, але оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Частина країн Євросоюзу продовжує наполягати на припиненні вогню між росією та Україною та поновленні мирних переговорів. Серед них Італія, Угорщина та Кіпр.

Нагадаємо, що інформація за 23 травня доступна у матеріалі: "Війна — день 89: окупанти намагаються взяти Сєверодонецьк, зазнаючи суттєвих втрат".

Головні події за 24 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 90: три місяці Україна за допомогою десятків країн світу відбиває російську навалу".

А з новинами за 25 травня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 91: росіяни сильно тиснуть на Донбасі, не зважаючи на втрати".

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#Україна #Росія #Війна