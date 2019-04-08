Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 1 по 7 апреля 2019 года.

Запросы "Благовещение", "С Благовещением картинки", "Благовіщення" (более 500 тыс. поисков)

Праздник Благовещения по обычаям наступает за три недели до Пасхи.

Фото: pixabay.com

Запросы "ЦВК результаты выборов 2019", "Новини", "Новости", "Другий тур виборів", "Хто лідер на виборах 2019", (более 200 тыс. поисков)

В Украине завершился подсчет голосов по результатам первого тура выборов президента.

Запрос "Порошенко" (более 200 тыс. поисков)

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому по поводу его приглашения к дебатам на НСК "Олимпийский".

Запрос "Алексей Булдаков" (более 100 тыс. поисков)

Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".

Запрос "Заря – Динамо Киев" (более 70 тыс. поисков)

Футболисты киевского "Динамо" одержали 3 апреля волевую победу луганской "Зарей" (3:2) в 23-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.

Запрос "С 1 апреля" (более 60 тыс. поисков)

День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.

Запрос "Дебати президентів 2019" (более 50 тыс. поисков)

3 апреля кандидат и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко и поставил ему ряд условий.

Запрос "Шахтар - Динамо Київ" (более 50 тыс. поисков)

Донецкий "Шахтер" по пенальти обыграл киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу и прошел в полуфинал.

Запрос "Тимошенко" (более 50 тыс. поисков)

Юлия Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты Зеленского и Порошенко.

Запрос "Данелия" (более 20 тыс. поисков)

4 апреля не стало знаменитого режиссера фильмов "Кин-дза-дза", "Афоня" и "Мимино". Ему было 88 лет.

Запрос "Барселона – Атлетико Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

Барселона сделала решающий шаг к чемпионству в Испании, победив над Атлетико.

Запрос "Реал Мадрид – Эйбар" (более 20 тыс. поисков)

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал "Эйбар".

Запрос "Валенсия – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

Валенсия победила Реал в 30 туре чемпионата Испании.

Запрос "Вильярреал – Барселона" (более 20 тыс. поисков)

В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде сыграла в результативную ничью с Вильяреалом.

Запрос "Александр Васильев" (более 20 тыс. поисков)

В понедельник, 1 апреля, умер актер Александр Васильев, который прославился после съемок в сериале Улица разбитых фонарей.

Запрос "Александрия – Шахтер Донецк" (более 20 тыс. поисков)

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл Александрию.

Запрос "Nipsey Hussle" (более 10 тыс. поисков)

31 марта в Лос-Анджелесе во время стрельбы убили американского рэпера Nipsey Hussle.

Запрос "Яна Червона" (более 10 тыс. поисков)

В результате прямого попадания мины в блиндаж погибла известная пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма".

Запрос "Кладбище домашних животных" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 4 апреля вышел фильм "Кладбище домашних животных", от режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера.

Зарос "Ювентус - Милан" (более 10 тыс. поисков)

Ювентус одержал победу в матче с Миланом, Кин и Пентек забили по голу.