Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)

Запросы "Благовещение", "С Благовещением картинки", "Благовіщення" (более 500 тыс. поисков)
Праздник Благовещения по обычаям наступает за три недели до Пасхи.
Фото: pixabay.com
Запросы "ЦВК результаты выборов 2019", "Новини", "Новости", "Другий тур виборів", "Хто лідер на виборах 2019", (более 200 тыс. поисков)
В Украине завершился подсчет голосов по результатам первого тура выборов президента.
Запрос "Порошенко" (более 200 тыс. поисков)
Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому по поводу его приглашения к дебатам на НСК "Олимпийский".
Запрос "Алексей Булдаков" (более 100 тыс. поисков)
Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".
Запрос "Заря – Динамо Киев" (более 70 тыс. поисков)
Футболисты киевского "Динамо" одержали 3 апреля волевую победу луганской "Зарей" (3:2) в 23-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.
Запрос "С 1 апреля" (более 60 тыс. поисков)
День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.
Запрос "Дебати президентів 2019" (более 50 тыс. поисков)
3 апреля кандидат и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко и поставил ему ряд условий.
Запрос "Шахтар - Динамо Київ" (более 50 тыс. поисков)
Донецкий "Шахтер" по пенальти обыграл киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу и прошел в полуфинал.
Запрос "Тимошенко" (более 50 тыс. поисков)
Юлия Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты Зеленского и Порошенко.
Запрос "Данелия" (более 20 тыс. поисков)
4 апреля не стало знаменитого режиссера фильмов "Кин-дза-дза", "Афоня" и "Мимино". Ему было 88 лет.
Запрос "Барселона – Атлетико Мадрид" (более 20 тыс. поисков)
Барселона сделала решающий шаг к чемпионству в Испании, победив над Атлетико.
Запрос "Реал Мадрид – Эйбар" (более 20 тыс. поисков)
В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал "Эйбар".
Запрос "Валенсия – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)
Валенсия победила Реал в 30 туре чемпионата Испании.
Запрос "Вильярреал – Барселона" (более 20 тыс. поисков)
В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде сыграла в результативную ничью с Вильяреалом.
Запрос "Александр Васильев" (более 20 тыс. поисков)
В понедельник, 1 апреля, умер актер Александр Васильев, который прославился после съемок в сериале Улица разбитых фонарей.
Запрос "Александрия – Шахтер Донецк" (более 20 тыс. поисков)
В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл Александрию.
Запрос "Nipsey Hussle" (более 10 тыс. поисков)
31 марта в Лос-Анджелесе во время стрельбы убили американского рэпера Nipsey Hussle.
Запрос "Яна Червона" (более 10 тыс. поисков)
В результате прямого попадания мины в блиндаж погибла известная пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма".
Запрос "Кладбище домашних животных" (более 10 тыс. поисков)
В украинский прокат 4 апреля вышел фильм "Кладбище домашних животных", от режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера.
Зарос "Ювентус - Милан" (более 10 тыс. поисков)
Ювентус одержал победу в матче с Миланом, Кин и Пентек забили по голу.