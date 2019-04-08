Выборы Президента 2019
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Понедельник, 08.04.2019
Заявление "БПП": Порошенко ждет на дебаты Зеленского и 14-го, и 19-го апреля
Заявление "БПП": Порошенко ждет на дебаты Зеленского и 14-го, и 19-го апреля
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
14:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 1 по 7 апреля 2019 года.

Запросы "Благовещение", "С Благовещением картинки", "Благовіщення" (более 500 тыс. поисков)

Праздник Благовещения по обычаям наступает за три недели до Пасхи.

Фото: pixabay.com

Запросы "ЦВК результаты выборов 2019", "Новини", "Новости", "Другий тур виборів", "Хто лідер на виборах 2019", (более 200 тыс. поисков)

В Украине завершился подсчет голосов по результатам первого тура выборов президента.

Запрос "Порошенко" (более 200 тыс. поисков)

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому по поводу его приглашения к дебатам на НСК "Олимпийский".

Запрос "Алексей Булдаков" (более 100 тыс. поисков)

Умер актер Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".

Запрос "Заря – Динамо Киев" (более 70 тыс. поисков)

Футболисты киевского "Динамо" одержали 3 апреля волевую победу луганской "Зарей" (3:2) в 23-м туре чемпионата украинской Премьер-лиги.

Запрос "С 1 апреля" (более 60 тыс. поисков)

День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах.

Запрос "Дебати президентів 2019" (более 50 тыс. поисков)

3 апреля кандидат и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко и поставил ему ряд условий.

Запрос "Шахтар - Динамо Київ" (более 50 тыс. поисков)

Донецкий "Шахтер" по пенальти обыграл киевское "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу и прошел в полуфинал.

Запрос "Тимошенко" (более 50 тыс. поисков)

Юлия Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты Зеленского и Порошенко.

Запрос "Данелия" (более 20 тыс. поисков)

4 апреля не стало знаменитого режиссера фильмов "Кин-дза-дза", "Афоня" и "Мимино". Ему было 88 лет.

Запрос "Барселона – Атлетико Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

Барселона сделала решающий шаг к чемпионству в Испании, победив над Атлетико.

Запрос "Реал Мадрид – Эйбар" (более 20 тыс. поисков)

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" принимал "Эйбар".

Запрос "Валенсия – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

Валенсия победила Реал в 30 туре чемпионата Испании.

Запрос "Вильярреал – Барселона" (более 20 тыс. поисков)

В матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде сыграла в результативную ничью с Вильяреалом.

Запрос "Александр Васильев" (более 20 тыс. поисков)

В понедельник, 1 апреля, умер актер Александр Васильев, который прославился после съемок в сериале Улица разбитых фонарей.

Запрос "Александрия – Шахтер Донецк" (более 20 тыс. поисков)

В рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде обыграл Александрию.

Запрос "Nipsey Hussle" (более 10 тыс. поисков)

31 марта в Лос-Анджелесе во время стрельбы убили американского рэпера Nipsey Hussle.

Запрос "Яна Червона" (более 10 тыс. поисков)

В результате прямого попадания мины в блиндаж погибла известная пулеметчица Яна Червона с позывным "Ведьма".

Запрос "Кладбище домашних животных" (более 10 тыс. поисков)

В украинский прокат 4 апреля вышел фильм "Кладбище домашних животных", от режиссеров Кевина Колша и Денниса Уидмайера.

Зарос "Ювентус - Милан" (более 10 тыс. поисков)

Ювентус одержал победу в матче с Миланом, Кин и Пентек забили по голу.

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Google, ЦВК, Дебаты, Благовещение, Кладбище домашних животных, Поиск Google, Google Тренды, Президентские выборы 2019, Google тренды недели, Выборы 2019, Nipsey Hussle, Яна Червона, Алексей Булдаков.
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