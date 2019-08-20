Главные события 19 августа: Зеленский и Нетаньяху, Макрон и Путин, увольнение врио главы Николаевской ОГА

Новости Украины:Зеленский провел встречу с Нетаньяху. Макрон провел встречу с Макроном. Увольнение врио главы Николаевской ОГА. Кандидат на должность главы "Укроборонпрома". Мэдисон Киз в Цинциннати. Бавария подписала Коутиньо. Украинские пауэрлифтеры на чемпионате Европы. Кандидат Украины на Детском Евровидении 2019. Свадьба Дуэйна "Скалы" Джонсона.

Нетаньяху в Киеве

В Киеве прошла официальная встреча Зеленского и Нетаньяху.

Официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве, у Мариинского дворца, в понедельник утром.

Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті: відбулося покладання квітів до Меморіа́лу Ві́чної Сла́ви на могилі Невідомого солдата у Києві. pic.twitter.com/cqqjcfXlgY — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 19, 2019

После окончания переговоров президент Украины и премьер-министр Израиля провели совместный брифинг, в ходе которого Нетаньяху предложил Зеленскому посетить Иерусалим в ближайшее время.

После брифинга Зеленский и Нетаньяху отправились в Бабий Яр, где провели церемонию почтения памяти жертв нацистского режима.

Во вторник, 20 августа, Нетаньяху проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Не обошлось и без неприятных ситуаций. Так по данным СМИ, жена премьера Израиля во время официального визита в Украину якобы выбросила хлеб и соль, которыми их встречала украинская сторона в аэропорту.

В связи с этим Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест из-за дезинформации в украинских и израильских средствах массовой информации.

В свою очередь в Офисе президента подчеркнули, что супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля.

Макрон и Путин

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил с визитом Францию, где обсудил с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию в Украине.

Выступая перед журналистами, Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

Тем не менее, по его словам, вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования украинского кризиса.

Также Макрон сообщил, что лидеры "нормандской четверки" рассмотрят возможность проведения встречи через несколько недель.

Увольнение Боня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня.

Соответствующий указ президента Украины №603/2019 от 19 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Как известно, 17 июля президент Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию, на что последний ответил согласием.

У "Укроборонпрома" новый генеральный директор?

Премьер-министр Владимир Гройсман подал представление на назначение генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" известного менеджера, экс-главы "Смарт-холдинга" Алексея Тимофеева.

Сам Тимофеев прокомментировал это событие на своей странице в Facebook в понедельник.

"Окончательное решение по кандидатуре генерального директора концерна "Укроборонпром" принимает президент… Этого решения еще нет. Представление премьер-министра - это промежуточный документ. Не торопите события", – сказано в сообщении.

Premier 5 в Цинциннати

Мэдисон Киз в Цинциннати обыграла трех бывших первых ракетой мира, а в финале после двух часов борьбы остановила опытную россиянку Светлану Кузнецову, которая попала на турнир по wild card.

В каждом сете Киз при счете 4:5 делала обратный брейк. В первой партии американка добила Кузнецову серией из четырех выигранных геймов, а во втором сете поставила точку на тайбрейке.

Киз стала третьей американской чемпионкой Western & Southern Open с 2003 года после Линдсей Дэвенпорт и Серены Уильямс.

It was such an incredible week at @CincyTennis my “home” tournament. Thank you everyone for your support #midwestlove pic.twitter.com/qr5FIeP9Ru — Madison Keys (@Madison_Keys) August 18, 2019

Коутиньо теперь в Баварии

Полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из "Барселоны" в "Баварию" на правах аренды – футболист успешно прошел медосмотр в воскресенье.

Срок соглашения – один сезон, немцы будут иметь право выкупа. "Бавария" не огласила финансовые детали сделки, но зато это сделала "Барселона" – мюнхенцы отдадут за аренду 8,5 миллионов евро, а также выплатят Коутиньо всю зарплату.

@Phil_Coutinho: "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr." #ServusCoutinho Zum Flock unserer neuen Nummer : https://t.co/tL54ePMvzH pic.twitter.com/m6OVRjeqA0 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019

Украинская команда на чемпионате Европы по пауэрлифтингу везет домой 14 наград

В Люксембурге состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу (классический жим лежа). Соревнования принесли Украине 14 наград (9 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые).

Детское Евровидение 2019

Детское Евровидение в Польше состоится 24 ноября в Arena Gliwice – одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши. 13-летняя София Иванько выступит с песней "Когда кажется". София Иванько много выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла.

Детский песенный конкурс Евровидение – это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.

"Скалу" покорили

Свадебная церемония состоялась днем ранее, 18 августа.

Дуэйн Джолнсон, или как его еще называют "Скала", опубликовал пару красноречивых фотографий, на которых появился со своей любимой в свадебных образах. 47-летний актер и 34-летняя певица обменялись свадебными клятвами на живописном холме Гавайев.

Известно, что пара находится в отношениях 12 лет и даже имеет двух общих детей – 3-летнюю Жасмин и 1-летнюю Тиану.