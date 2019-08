Главные события 19 августа: Зеленский и Нетаньяху, Макрон и Путин, увольнение врио главы Николаевской ОГА

Нетаньяху в Киеве

В Киеве прошла официальная встреча Зеленского и Нетаньяху.

Официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве, у Мариинского дворца, в понедельник утром.

Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину.

Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

После окончания переговоров президент Украины и премьер-министр Израиля провели совместный брифинг, в ходе которого Нетаньяху предложил Зеленскому посетить Иерусалим в ближайшее время.

После брифинга Зеленский и Нетаньяху отправились в Бабий Яр, где провели церемонию почтения памяти жертв нацистского режима.

Во вторник, 20 августа, Нетаньяху проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Не обошлось и без неприятных ситуаций. Так по данным СМИ, жена премьера Израиля во время официального визита в Украину якобы выбросила хлеб и соль, которыми их встречала украинская сторона в аэропорту.

В связи с этим Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) выразила протест из-за дезинформации в украинских и израильских средствах массовой информации.

В свою очередь в Офисе президента подчеркнули, что супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля.

Макрон и Путин

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил с визитом Францию, где обсудил с президентом страны Эмманюэлем Макроном ситуацию в Украине.

Выступая перед журналистами, Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

Тем не менее, по его словам, вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования украинского кризиса.

Также Макрон сообщил, что лидеры "нормандской четверки" рассмотрят возможность проведения встречи через несколько недель.

Увольнение Боня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня.

Соответствующий указ президента Украины №603/2019 от 19 августа 2019 года обнародован на сайте главы государства.

Как известно, 17 июля президент Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область потребовал, чтобы Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию, на что последний ответил согласием.

У "Укроборонпрома" новый генеральный директор?

Премьер-министр Владимир Гройсман подал представление на назначение генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" известного менеджера, экс-главы "Смарт-холдинга" Алексея Тимофеева.

Сам Тимофеев прокомментировал это событие на своей странице в Facebook в понедельник.

"Окончательное решение по кандидатуре генерального директора концерна "Укроборонпром" принимает президент… Этого решения еще нет. Представление премьер-министра - это промежуточный документ. Не торопите события", – сказано в сообщении.

Premier 5 в Цинциннати

Мэдисон Киз в Цинциннати обыграла трех бывших первых ракетой мира, а в финале после двух часов борьбы остановила опытную россиянку Светлану Кузнецову, которая попала на турнир по wild card.

В каждом сете Киз при счете 4:5 делала обратный брейк. В первой партии американка добила Кузнецову серией из четырех выигранных геймов, а во втором сете поставила точку на тайбрейке.

Киз стала третьей американской чемпионкой Western & Southern Open с 2003 года после Линдсей Дэвенпорт и Серены Уильямс.

It was such an incredible week at @CincyTennis my “home” tournament. Thank you everyone for your support #midwestlove pic.twitter.com/qr5FIeP9Ru

— Madison Keys (@Madison_Keys) August 18, 2019