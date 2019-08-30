Главные события 29 августа: первое заседание ВР, День памяти защитников, перевод Сенцова в СИЗО

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва
В 10:09 Андрей Парубий объявил торжественное заседание открытым.
Народные депутаты подписали текст присяги и получили удостоверения народного депутата.
На заседание пришли экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Рада поддержала увольнение Юрия Луценко и назначение Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.
Поздно ночью Разумков объвил о закрытии первой сессии Рады 9 созыва, вторая сессия - 3 сентября.
Под Верховной Радой прошла акция против Авакова.
Новые назначения в правительстве Украины
Юрий Луценко написал заявление об отставке.
Премьер-министр Владимир Гройсман сложил свои полномочия.
Дмитрия Разумкова назначили спикером Верховной Рады. "За" - 382 голоса.
Головою #Рада9 обрано представника політичної партії «Слуга народу» Дмитра Разумкова https://t.co/tmTnnVCCXG pic.twitter.com/bICWIF1fS7
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
Руслана Стефанчука выбрали первым вице-спикером Верховной Рады. "За" - 330 голосов.
Елену Кондратюк избрали вице-спикером ВР.
Верховна Рада України #Рада9 обрала керівництво.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков
Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук
Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк pic.twitter.com/NVGJCgC1bW
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
Верховная Рада выбрала нового премьер-министра Украины. Им стал Алексей Гончарук.
Андрей Загороднюк избран министром обороны Украины.
Народні депутати затвердили Андрія Загороднюка Міністром оборони України. Відповідну Постанову #Рада9 підтримали 314 народних депутатів https://t.co/tmTnnVCCXG pic.twitter.com/U8ADtAYoJ7
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел. "За" - 310 голосов.
Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.
Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ.
Народні депутати #Рада9 звільнили з посади Голови Служби безпеки України Василя Грицака. Новим керівником СБУ 319-ма голосами призначений Іван Баканов https://t.co/BdSZPDXIbW pic.twitter.com/jw5ZrlXnIV
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении.
Депутаты утвердили предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины.
В новое правительство вошли:
Верховна Рада України #Рада9 затвердила склад Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком https://t.co/se9IksNdu7 pic.twitter.com/aEVGiJGH8P
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов.
Рада проголосовала за руководителей и персональный состав профильных комитетов.
День памяти защитников
Вчера был День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
День установлен "В поддержку инициатив общественности и с целью достойного почтения памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе ..." в соответствии с указом Президента от 23 августа 2019 года.
Перевод Сенцова в СИЗО
Сначала адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе не подтверждал информацию о переводе его подзащитного в СИЗО "Лефортово".
Позже о переводе Сенцова в Лефортово сообщил Ахтем Чийгоз.
"Да, Олег Сенцов в Лефортово. И по той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть .. Все вместе. Но это настолько предварительно, потому что я сам прошел этот путь и знаю, что изменения могут быть. Но принцип один, что они уже находятся, и этот вопрос поставлен на рельсы, и он все равно будет отработан, это так ", - сказал Чийгоз, комментируя журналистам заявление, распространенное в СМИ, о переводе Олега Сенцова в Москву.
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