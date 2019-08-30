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Главные события 29 августа: первое заседание ВР, День памяти защитников, перевод Сенцова в СИЗО

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Главные события 29 августа: первое заседание ВР, День памяти защитников, перевод Сенцова в СИЗО
07:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Нардепы собрались для проведения первого заседания новой Рады. В Украине прошел День памяти защитников. Сенцова перевели в СИЗО. Ястремская вышла в следующий раунд US Open 2019. Жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2019/20. Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА. Названо имя нового ведущего "Танцев со звездами". NASA прикрепило вертолет к марсоходу Mars 2020.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва

В 10:09 Андрей Парубий объявил торжественное заседание открытым.

Народные депутаты подписали текст присяги и получили удостоверения народного депутата.

На заседание пришли экс-президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Рада поддержала увольнение Юрия Луценко и назначение Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.

Поздно ночью Разумков объвил о закрытии первой сессии Рады 9 созыва, вторая сессия - 3 сентября.

Под Верховной Радой прошла акция против Авакова.

Новые назначения в правительстве Украины

Юрий Луценко написал заявление об отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман сложил свои полномочия.

Дмитрия Разумкова назначили спикером Верховной Рады. "За" - 382 голоса.

Руслана Стефанчука выбрали первым вице-спикером Верховной Рады. "За" - 330 голосов.

Елену Кондратюк избрали вице-спикером ВР.

Верховная Рада выбрала нового премьер-министра Украины. Им стал Алексей Гончарук.

Андрей Загороднюк избран министром обороны Украины.

Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел. "За" - 310 голосов.

Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ.

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун написала заявление об увольнении.

Депутаты утвердили предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины.

В новое правительство вошли:

  • Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Михаил Федоров - вице-премьер-министр Украины - министра цифровой трансформации;
  • Тимофей Милованов - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министр финансов Украины;
  • Алексей Оржель - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры Украины;
  • Алена Бабак - министр развития громад и территорий Украины;
  • Анна Новосад - министр образования и науки Украины;
  • Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;
  • Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта Украины;
  • Юлия Соколовская - министра социальной политики Украины;
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел Украины;
  • Денис Малюська – министром юстиции Украины;
  • Оксана Коляда (Гаврилюк) - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров Украины.

Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов.

Рада проголосовала за руководителей и персональный состав профильных комитетов.

День памяти защитников

Вчера был День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

День установлен "В поддержку инициатив общественности и с целью достойного почтения памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе ..." в соответствии с указом Президента от 23 августа 2019 года.

Перевод Сенцова в СИЗО

Сначала адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе не подтверждал информацию о переводе его подзащитного в СИЗО "Лефортово".

Позже о переводе Сенцова в Лефортово сообщил Ахтем Чийгоз.

"Да, Олег Сенцов в Лефортово. И по той информации, которой я владею, в пятницу должны прибыть .. Все вместе. Но это настолько предварительно, потому что я сам прошел этот путь и знаю, что изменения могут быть. Но принцип один, что они уже находятся, и этот вопрос поставлен на рельсы, и он все равно будет отработан, это так ", - сказал Чийгоз, комментируя журналистам заявление, распространенное в СМИ, о переводе Олега Сенцова в Москву.

Даяна Ястремская пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла матч второго круга US Open 2019 против шведки Ребекки Петерсон.

Ястремская выиграла поединок со счетом 6:4, 6:1.

Жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2019/20

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Вот ее результаты.

Назван лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА.

Названо имя нового ведущего "Танцев со звездами"

Украинский певец Олег Винник станет ведущим в прямом эфире развлекательного проекту "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 25 августа 2019 года.

 
 
 
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Готові до вибухової новини? У другому прямому ефірі популярний співак @olegg.vynnyk стане ведучим зіркового балкону і зустрічатиме учасників після виступів. І хоча саме під його хіти «Ніно», «Вовчиця» танцює вся країна, сам співак ще не показував свої хореографічні таланти. ⠀ «Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально», – розповідає артист. #танціззірками

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Певец появится на телеэкранах в новом выпуске шоу 1 сентября в 21:00.

NASA прикрепило вертолет к марсоходу Mars 2020

На борту миссии "Марс 2020" будет находиться специальный вертолет.

Он прибудет на планету в 2021 году, проверит как будут осуществляться полеты на Марсе и попробует записать их на видео.

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Все по теме:

Верховная Рада, Парламент, Андрей Парубий, Елена Кондратюк, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Владимир Гройсман, Олег Сенцов, День памяти защитников, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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