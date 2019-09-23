Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа

1 Украина и Турция будут совместно бороться с терроризмом Министры внутренних дел Украины и Турции обсудили сотрудничество стран в сфере борьбы с преступностью.

2 Петр Порошенко рассказал о "формуле Штайнмайера" Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что "Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-либо не существует.

3 Порошенко о "Минских соглашениях" Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает выполнять утвержденные пункты Минских соглашений.

4 Порошенко о "Майдане" Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.

5 Конгресс требует от Трампа стенограмму разговора с Зеленским Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

6 Трамп еще раз прокомментировал разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

7 Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

8 Личный адвокат Трампа даст показания Конгрессу США Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не против, чтобы его личный адвокат Руди Джулиани дал свидетельские показания в Конгрессе относительно упреков в адрес главы Белого дома о якобы давлении на руководство украинского государства.

9 В Конгрессе допустили импичмент Трампа Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом.

10 В ГБР прокомментировали инцидент с "прослушкой " Трубы Аппаратура для прослушивания, которая была обнаружена в кабинете директора ГБР Романа Трубы, может повредить состояния досудебного расследования уголовных производств, находящихся в ГБР.

11 Полиция расследует инцидент с "прослушкой" Трубы Полиция расследует инцидент с аппаратурой для прослушивания, которую обнаружили 21 сентября в кабинете директора ГБР Романа Трубы.

12 Украинка Оксана Оробец выиграла Arnold Classic 2019 В испанской Барселоне завершился турнир Arnold Classic 2019. Победительницей в категории женский фитнес стала украинка Оксана Оробец.

13 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы После серии неудач и последнего поражения от Десны киевляне сумели настроится на Лигу Европы (победа над Мальме 1:0) и продолжить побеждать уже в чемпионате.

14 Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Олимпийский". Итоговый счет матча — 2:0.

15 Шахтер обыграл черниговскую Десну В Чернигове состоялся матч лидеров украинской Премьер-лиги. Десна принимала донецкий Шахтер.

16 Колберт нокаутировал Бельтрана Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперед.

17 Alyona Alyona в Германии получила награду Anchor award Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии награду Anchor award, которая ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту.

18 Олег Сенцов презентовал книгу "Маркетер" В воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".

19 Стартовала арабская неделя моды 2019 Дизайнеры начинают съезжаться в столицу ОАЭ Дубай, который уже присоединился к подиумному клубу. Здесь проходят такие мероприятия, как Арабская неделя моды.