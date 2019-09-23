Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Украинские заробитчане в Польше: сколько хотят зарабатывать
Аталанта отыгралась на 5-й добавленной минуте: Малиновский стал лучшим игроком
Малиновский стал лучшим игроком в матче с Фиорентиной
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019

Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа

Смотрите фото (22)
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
07:10 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Министры внутренних дел Украины и Турции встретились. Порошенко сделал ряд заявлений. Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа набирает новых оборотов. В ГБР прокомментировали инцидент с "прослушкой " Трубы. Украинка Оксана Оробец выиграла Arnold Classic 2019. Alyona Alyona в Германии получила награду Anchor award.

  • 1

    Украина и Турция будут совместно бороться с терроризмом

     

    Министры внутренних дел Украины и Турции обсудили сотрудничество стран в сфере борьбы с преступностью.

  • 2

    Петр Порошенко рассказал о "формуле Штайнмайера"

    Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что "Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-либо не существует.

  • 3

    Порошенко о "Минских соглашениях"

    Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает выполнять утвержденные пункты Минских соглашений.

  • 4

    Порошенко о "Майдане"

    Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.

  • 5

    Конгресс требует от Трампа стенограмму разговора с Зеленским

    Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.

  • 6

    Трамп еще раз прокомментировал разговор с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

  • 7

    Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского

    Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

  • 8

    Личный адвокат Трампа даст показания Конгрессу США

    Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не против, чтобы его личный адвокат Руди Джулиани дал свидетельские показания в Конгрессе относительно упреков в адрес главы Белого дома о якобы давлении на руководство украинского государства.

  • 9

    В Конгрессе допустили импичмент Трампа

    Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом.

  • 10

    В ГБР прокомментировали инцидент с "прослушкой " Трубы

    Аппаратура для прослушивания, которая была обнаружена в кабинете директора ГБР Романа Трубы, может повредить состояния досудебного расследования уголовных производств, находящихся в ГБР.

  • 11

    Полиция расследует инцидент с "прослушкой" Трубы

    Полиция расследует инцидент с аппаратурой для прослушивания, которую обнаружили 21 сентября в кабинете директора ГБР Романа Трубы.

  • 12

    Украинка Оксана Оробец выиграла Arnold Classic 2019

    В испанской Барселоне завершился турнир Arnold Classic 2019. Победительницей в категории женский фитнес стала украинка Оксана Оробец.

  • 13

    Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы

    После серии неудач и последнего поражения от Десны киевляне сумели настроится на Лигу Европы (победа над Мальме 1:0) и продолжить побеждать уже в чемпионате.

  • 14

    Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед

    В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Олимпийский". Итоговый счет матча — 2:0.

  • 15

    Шахтер обыграл черниговскую Десну

    В Чернигове состоялся матч лидеров украинской Премьер-лиги. Десна принимала донецкий Шахтер.

  • 16

    Колберт нокаутировал Бельтрана

    Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперед.

  • 17

    Alyona Alyona в Германии получила награду Anchor award

    Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии награду Anchor award, которая ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту.

  • 18

    Олег Сенцов презентовал книгу "Маркетер"

    В воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".

  • 19

    Стартовала арабская неделя моды 2019

    Дизайнеры начинают съезжаться в столицу ОАЭ Дубай, который уже присоединился к подиумному клубу. Здесь проходят такие мероприятия, как Арабская неделя моды.

  • 20

    Сериалу "Друзья" - 25

    Знаменитый американский ситком "Друзья" празднует 25-летие со дня выхода первой серии.

  • 21

    Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

     

    Концентрация углекислого газа в атмосфере с июня 2019 года по сегодняшний день остается крайне высокой — этот показатель составляет 412 частей на миллион при абсолютном рекорде в 415,26 частей на миллион.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (22)

Все по теме:

Украина, ФК Динамо (Киев), Турция, ФК Шахтер, США, НАСА, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ворскла, Глобальное потепление, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, УПЛ, Петр Порошенко, МВД Украины, Друзья, Арсен Аваков, Углекислый газ, ГБР, Джо Байден, Дональд Трамп, ФК Десна, Андрей Ярмоленко, Владимир Зеленский, МВД Турции, Олег Сенцов, Сулейман Сойлу, Майк Помпео, Роман Труба, Оксана Оробец, Alyona Alyona, Форум издателей-2019, Anchor award, Крис Колберт, Мигель Бельтран, Arnold Classic 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
02 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Гороскоп на завтра, 23 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В некоторых КПВВ на Донбассе будут проводить ремонты: на что это повлияет
В некоторых КПВВ на Донбассе будут проводить ремонты
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Власти Ирана разрешат женщинам посещать футбольные матчи
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Тайфун в Японии: отменено 480 авиарейсов
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Чем полезна ежевика: удивительные свойства этой ягоды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь