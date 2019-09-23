Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа

Украина и Турция будут совместно бороться с терроризмом
Министры внутренних дел Украины и Турции обсудили сотрудничество стран в сфере борьбы с преступностью.
Петр Порошенко рассказал о "формуле Штайнмайера"
Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что "Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-либо не существует.
Порошенко о "Минских соглашениях"
Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает выполнять утвержденные пункты Минских соглашений.
Порошенко о "Майдане"
Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что на сегодняшний день государству не нужен Майдан.
Конгресс требует от Трампа стенограмму разговора с Зеленским
Конгресс требует от администрации президента США предоставить стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля.
Трамп еще раз прокомментировал разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ходе июльского разговора по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским обсуждал с ним коррупцию.
Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Личный адвокат Трампа даст показания Конгрессу США
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не против, чтобы его личный адвокат Руди Джулиани дал свидетельские показания в Конгрессе относительно упреков в адрес главы Белого дома о якобы давлении на руководство украинского государства.
В Конгрессе допустили импичмент Трампа
Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с Президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом.
В ГБР прокомментировали инцидент с "прослушкой " Трубы
Аппаратура для прослушивания, которая была обнаружена в кабинете директора ГБР Романа Трубы, может повредить состояния досудебного расследования уголовных производств, находящихся в ГБР.
Полиция расследует инцидент с "прослушкой" Трубы
Полиция расследует инцидент с аппаратурой для прослушивания, которую обнаружили 21 сентября в кабинете директора ГБР Романа Трубы.
Украинка Оксана Оробец выиграла Arnold Classic 2019
В испанской Барселоне завершился турнир Arnold Classic 2019. Победительницей в категории женский фитнес стала украинка Оксана Оробец.
Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы
После серии неудач и последнего поражения от Десны киевляне сумели настроится на Лигу Европы (победа над Мальме 1:0) и продолжить побеждать уже в чемпионате.
Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед
В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Олимпийский". Итоговый счет матча — 2:0.
Шахтер обыграл черниговскую Десну
В Чернигове состоялся матч лидеров украинской Премьер-лиги. Десна принимала донецкий Шахтер.
Колберт нокаутировал Бельтрана
Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперед.
Alyona Alyona в Германии получила награду Anchor award
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии награду Anchor award, которая ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту.
Олег Сенцов презентовал книгу "Маркетер"
В воскресенье, 22 сентября, Олег Сенцов презентовал свою новую книгу "Маркетер".
Стартовала арабская неделя моды 2019
Дизайнеры начинают съезжаться в столицу ОАЭ Дубай, который уже присоединился к подиумному клубу. Здесь проходят такие мероприятия, как Арабская неделя моды.
Сериалу "Друзья" - 25
Знаменитый американский ситком "Друзья" празднует 25-летие со дня выхода первой серии.
Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Концентрация углекислого газа в атмосфере с июня 2019 года по сегодняшний день остается крайне высокой — этот показатель составляет 412 частей на миллион при абсолютном рекорде в 415,26 частей на миллион.