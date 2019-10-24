Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября

2 Владимир Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Японии, где встретился с руководством страны. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осима и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто. Зеленский также встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока.

3 Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%. Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию. Консервативный прогноз правительства предполагает средний курс гривни в 2020 году на уровне 27 грн/долл.

4 Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры. Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен.

5 Трамп объявил об отмене санкций против Турции. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

6 Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа, что прекращение военной помощи Киеву не связано с просьбой расследовать дело Байдена. Трамп же говорит, что Тейлор не дал показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь приостановлена.

7 Власти Гонконга решили покончить с массовыми протестами, отозвав резонансный законопроект. Законодательное собрание Гонконга в среду официально отозвало запланированное законодательство, которое позволило бы выдавать преступников на материковый Китай.

8 Впервые в истории в WADA появился представитель Украины. Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

9 Киев-Баскет победил Днепр в украинском дерби Кубка Европы ФИБА. В киевском Дворце спорта состоялся поединок между "Киев-Баскетом" и "Днепром", которые попали в группу F Кубка Европы ФИБА.

10 Суперзвезда UFC Конор Макгрегор впервые в карьере посетил Киев. Во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция с Конором Макгрегором. Легендарный боец UFC впервые посетил Украину по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года.

11 О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России Корреспондент B/R Football Аарон Уэст приехал в Киев и снял ролик об истории донецкого Шахтера, который в связи с агрессией РФ и ее наемников на территории восточной Украины вынужденно покинул город в 2014 году.

12 Комикс о приключениях известного бельгийского репортера Тинтина перевели и издали на украинском языке. Переводчиком комикса Tintin au pays des Soviets, который впервые был издан в 1929 году, стал Иван Рябчий.

13 Появился первый официальный трейлер продолжения комедии "Сумасшедшая свадьба" Съемки комедии уже завершились и в сети появился первый официальный трейлер "Сумасшедшая свадьба 2".

14 В мае 2019 года Lilium показало первый испытательный взлет – зависание на несколько секунд, а потом посадка. Немецкий стартап успешно завершил первый этап летных испытаний. Теперь всем известно, что прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющих транспортное средство до скорости 100 км/ч.