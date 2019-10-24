Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября

Глава государства призывает всех членов Комитета Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи, чтобы узнать ответы на коррупционные вопросы.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также член фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, ставший фигурантом скандала с возможной коррупционной составляющей.
САП уже открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.
Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование. Также Арахамия заявил, что слухи о расколе внутри этой политической силы не соответствуют действительности.
Нардеп Качура из "Слуги народа" первым прошел детектор лжи.
Владимир Зеленский продолжает находиться с рабочим визитом в Японии, где встретился с руководством страны.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Токио с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осима и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто.
Зеленский также встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока.
Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%.
Кабинет министров на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию.
Консервативный прогноз правительства предполагает средний курс гривни в 2020 году на уровне 27 грн/долл.
Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.
Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен.
Трамп объявил об отмене санкций против Турции.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.
Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа.
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на слушаниях в Конгрессе опроверг утверждение Дональда Трампа, что прекращение военной помощи Киеву не связано с просьбой расследовать дело Байдена.
Трамп же говорит, что Тейлор не дал показаний о том, что украинцы знали, что военная помощь приостановлена.
Власти Гонконга решили покончить с массовыми протестами, отозвав резонансный законопроект.
Законодательное собрание Гонконга в среду официально отозвало запланированное законодательство, которое позволило бы выдавать преступников на материковый Китай.
Впервые в истории в WADA появился представитель Украины.
Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Киев-Баскет победил Днепр в украинском дерби Кубка Европы ФИБА.
В киевском Дворце спорта состоялся поединок между "Киев-Баскетом" и "Днепром", которые попали в группу F Кубка Европы ФИБА.
Суперзвезда UFC Конор Макгрегор впервые в карьере посетил Киев.
Во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция с Конором Макгрегором. Легендарный боец UFC впервые посетил Украину по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года.
О Шахтере сняли ролик: как горняки пережили агрессию России
Корреспондент B/R Football Аарон Уэст приехал в Киев и снял ролик об истории донецкого Шахтера, который в связи с агрессией РФ и ее наемников на территории восточной Украины вынужденно покинул город в 2014 году.
Комикс о приключениях известного бельгийского репортера Тинтина перевели и издали на украинском языке.
Переводчиком комикса Tintin au pays des Soviets, который впервые был издан в 1929 году, стал Иван Рябчий.
Появился первый официальный трейлер продолжения комедии "Сумасшедшая свадьба"
Съемки комедии уже завершились и в сети появился первый официальный трейлер "Сумасшедшая свадьба 2".
В мае 2019 года Lilium показало первый испытательный взлет – зависание на несколько секунд, а потом посадка.
Немецкий стартап успешно завершил первый этап летных испытаний. Теперь всем известно, что прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющих транспортное средство до скорости 100 км/ч.
Названа дата высадки первого человека на Марс
Глава космического агентства NASA Джим Брайденстайн на ежегодном Международном конгрессе астронавтики объявил дату высадки первого человека на Марс.