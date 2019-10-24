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Четверг, 24.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
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В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
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Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября

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Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
07:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Проверки "Слуг народа". Зеленский в Японии. Новый прогноз роста ВВП. Увольнение Горбатюка. Трамп снимает санкции с Турции. Победа Киев-Баскета над Днепром. Макгрегор в Киеве.

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Турция, Гонконг, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Сергей Горбатюк, "Слуга народа", Уильям Тейлор, Давид Арахамия.
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