Итоги дня 23 ноября: День памяти жертв Голодомора и отбытие миссии МВФ

8

Британский рок-музыкант Оззи Осборн не прекращает удивлять.

В начале этого месяца создатель культовой группы "Black Sabbath" Оззи Осборн представил первую за девять лет сольную песню под названием "Under the Graveyard", а в пятницу, 22 ноября, порадовал поклонников еще одной новинкой "Straight To Hell".