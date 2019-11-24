Итоги дня 23 ноября: День памяти жертв Голодомора и отбытие миссии МВФ

1

23 ноября в Киеве и во всех городах Украины прошли мероприятия по чествованию жертв Голодомора 1932-33 годов.

В Киеве прошли мероприятия по чествованию жертв Голодомора в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не забудет и не простит Голодомор - преступление геноцида, который совершил тоталитарный сталинской режим против украинского народа.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что чтобы такие преступления против человечества, как Голодомор, никогда не повторялись, необходимо помнить, что человеческая жизнь - это высшая ценность.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что спустя более 80 лет после трагедии Голодомора враг продолжает использовать старые чекистские методы.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Голодомор украинцев является примером бессмысленной жестокости власти СССР.

Заявления ко Дню памяти жертв голодоморов сделали также Канада, США, Литва, Франция и другие.