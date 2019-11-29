Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль

1 Зеленский пообщался с Меркель в преддверии "нормандского саммита" Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудил вопросы предстоящей встречи в "нормандском формате".

2 Президент назначил семь глав РГА Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Нововоронцовской РГА и назначил семь новых глав РГА в Херсонской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях.

3 Зеркаль написала заявление об увольнении Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

4 Названы новые штрафы и наказания за издевательство над животными Министерство внутренних дел (МВД) рассказало о новых штрафах за издевательство над животными в Украине.

5 Зеленский предложил Раде срочно изменить госбюджет-2019 Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту внести срочные изменения в государственный бюджет 2019 года.

6 Секретарь СНБО о разведении сил на Донбассе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляет, что разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь в том случае, если оно не будет нести негативных последствий для Украины.

7 Макрон сказал, чего ждет от саммита "нормандской четверки" Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что проведение 9 декабря в Париже встречи лидеров в нормандском формате обеспечит доверие и безопасность в Европе.

8 Счетная палата впервые проведет аудит Рады двух созывов Счетная палата впервые проведет аудит Верховной Рады и планирует представить отчет об этой проверке в конце марта 2020 года.

9 Украинцам упростили декларирование международных экспресс-посылок Кабинет министров разрешил использовать электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от EUR100 в международных экспресс-отправлениях.

10 Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине Кабинет министров 27 ноября утвердил программу медгарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года и даст старт второму этапу медицинской реформы. Власти будут финансировать все виды медпомощи населению через Национальную службу здоровья Украины.

11 Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы Шедский Мальме из одноименного города принимал Динамо в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2019/20. Итоговый счет 4:3 в пользу хозяев.

12 Александрия прощается с Лигой Европы Александрия лишилась теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

13 Известны результаты женской спринтерской гонки по биатлону в Шушене Первый соревновательный день нового сезона Кубка IBU завершился в Шушене женским спринтом.

14 В норвежском городе Шушен состоялся первый этап Кубка IBU Стали известны результаты мужской спринтерской гонки в Шушене.

15 Украина теряет позиции в ФИФА Национальная сборная Украины после ноябрьских поединков ухудшили свое положение в рейтинге ФИФА.

16 Анджей Сапковский рассказал о посещении съемок сериала по его книгам Писатель Анджей Сапковский поделился впечатлениями от посещения съемочной площадки сериала "Ведьмак" от Netflix, снятого по серии его книг.

17 В работе Instagram произошел глобальный сбой Пользователи начали сообщать о некорректной работе Instagram во вторую половину дня в четверг.

18 Елизавета II может отречься от престола Инсайдеры западных СМИ убеждены: Ее Величество готовится к отказу от трона.

19 Представлен символический логотип "Евровидения 2020" Представители песенного конкурса Евровидение-2020 постепенно готовятся к шоу. И пока до грандиозного финала остается 6 месяцев, в сети презентовали официальный логотип шоу.