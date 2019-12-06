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Пятница, 06.12.2019
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Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде

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Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
07:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленсеий украсил обложку Time. "Слуги народа" устроили драку в зале ВР. Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде. В лесах Канады обнаружили снежного человека и другие события дня.

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Верховная Рада, НБУ, Германия, Украина, СБУ, США, ФРГ, ГПУ, Нацбанк, Юлия Джима, Анка Фельдгузен, Слуга народа, Иван Баканов, Филип Рикер.
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