Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде

1 Президент Украины украсил обложку Time Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.

3 Глава СБУ и посол Германии обсудили предстоящую встречу Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с послом Германии Анкой Фельдгузен ход подготовки к встрече в "нормандском формате".

4 Джулиани прилетал в Украину: названа причина Рудольф Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, прибыл в Киев.

6 Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе" По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса.

7 МИД Украины вызвало посла Казахстана МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма.

8 USAID начинает новую программу в Украине Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетней программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.

9 Киев готов "построить стену" на Донбассе Украина сделает все от нее зависящее, чтобы прекратить боевые действия на востоке дипломатическим путем.

10 В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе" Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира - "воров в законе".

11 Епифаний заговорил о переносе Рождества Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, но пока поддержки со стороны украинского общества нет.

12 Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.

13 Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы Представители Международного зала боксерской славы объявили имена троих боксеров, которые пополнили его состав.

14 Ибрагимович ждал четыре года, чтобы отомстить Матерацци Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику "Интера" Марко Матерацци за нанесенную ему травму.

15 В МОКе прокомментировали ситуацию с очередным допинг-скандалом Президент Международного комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с очередным допинг-скандалом, связанным с возможными манипуляциями базы данных в Московской антидопинговой лаборатории.

16 В лесах Канады обнаружили снежного человека В Канаде охотник случайно встретил Снежного человека и запечатлел этот момент на видео.

17 Появился дублированный трейлер фильма "Мулан" от Disney В сети появился второй дублированный трейлер фильма Disney "Мулан", который основан на поэме "Баллада Мулан".

18 Что известно о ведущих песенного шоу "Евровидение-2020" Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 не прекращают поражать поклонников новинками в шоу.

19 Лион с Иваном Дорном презентовали совместный трек Украинский рэпер Лион выпустил песню "Оригами", записанную с Иваном Дорном.