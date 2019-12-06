Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде

Президент Украины украсил обложку Time
Президент Украины впервые попал на обложку известного журнала Time. Такой чести удостоился Владимир Зеленский.
"Слуги народа" устроили драку в зале Верховной Рады
В Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции "Слуга народа" - Максимом Бужанским и Гео Леросом.
Драка между депутатами от "Слуги народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла из-за коллеги по фракции Ирины Верещук.
Глава СБУ и посол Германии обсудили предстоящую встречу
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с послом Германии Анкой Фельдгузен ход подготовки к встрече в "нормандском формате".
Джулиани прилетал в Украину: названа причина
Рудольф Джулиани, который является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, прибыл в Киев.
Филип Рикер осуществил визит в Украину
Представитель Госдепа США обсудил реформы Генпрокуратуры и финасового сектора Украины.
Рикер заявил, что США неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зеленский планирует продлить закон "об особом статусе"
По результатам встречи в Париже Зеленский будет готов внести проект по продлению действующего закона об особом статусе Донбасса.
МИД Украины вызвало посла Казахстана
МИД Украины пояснил позицию Киева послу Казахстана из-за заявлений президента Токаева касательно Крыма.
USAID начинает новую программу в Украине
Уильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетней программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.
Киев готов "построить стену" на Донбассе
Украина сделает все от нее зависящее, чтобы прекратить боевые действия на востоке дипломатическим путем.
В МВД хотят ликвидировать такое явление как "вор в законе"
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что новый президентский проект закона позволит жестче наказывать главарей криминального мира - "воров в законе".
Епифаний заговорил о переносе Рождества
Православная церковь Украины не против изменения церковного календаря и даты празднования Рождества, но пока поддержки со стороны украинского общества нет.
Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде
Юлия Джима финишировала второй в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.
Хопкинс, Маркес и Мозли пополнили Международный зал боксерской славы
Представители Международного зала боксерской славы объявили имена троих боксеров, которые пополнили его состав.
Ибрагимович ждал четыре года, чтобы отомстить Матерацци
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал, как отомстил бывшему защитнику "Интера" Марко Матерацци за нанесенную ему травму.
В МОКе прокомментировали ситуацию с очередным допинг-скандалом
Президент Международного комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с очередным допинг-скандалом, связанным с возможными манипуляциями базы данных в Московской антидопинговой лаборатории.
В лесах Канады обнаружили снежного человека
В Канаде охотник случайно встретил Снежного человека и запечатлел этот момент на видео.
Появился дублированный трейлер фильма "Мулан" от Disney
В сети появился второй дублированный трейлер фильма Disney "Мулан", который основан на поэме "Баллада Мулан".
Что известно о ведущих песенного шоу "Евровидение-2020"
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2020 не прекращают поражать поклонников новинками в шоу.
Лион с Иваном Дорном презентовали совместный трек
Украинский рэпер Лион выпустил песню "Оригами", записанную с Иваном Дорном.
Голливудская актриса Эмма Стоун обручилась
Эмма Стоун, которая только в начале года впервые появилась на публике со своим бойфрендом, выходит замуж.