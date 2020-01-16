Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ

2 Кабинет министров Украины назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Соответствующее решение правительство приняло на вчерашнем заседании. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) поздравила нового главу Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Новикова с назначением на должность и выразила поддержку антикоррупционных реформ в Украине американской стороной

3 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев.

4 В Иране пока не принято решение о передаче Украине "черных ящиков", сбитого близ Тегерана самолета МАУ. Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что Иран еще не принял решение о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета над Тегераном.

5 Столтенберг и Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины. Украина официально подала заявку на получение членства в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ИОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами. Также Украина и НАТО окончательно согласовали модальности проведения совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.

6 Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности. Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву. Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля. Дмитрий Кулеба прокомментировал отставку правительства России.

7 Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков. С начала прошедших суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 9 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений

8 Голевая передача услана Малиновского не помогла Аталанте победить Фиорентину в кубковом матче. В матче 1/16 финала Кубка Италии Аталанта Руслана Малиновского в выездном матче уступила Фиорентине (1:2).

9 УЕФА представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков. Болельщики по всему миру имели возможность отдать голос, который учитывался при формировании символической сборной 2019 года, на официальном сайте УЕФА.

10 В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка. Украинские биатлонистки в стартовой гонке не отличились ни точностью стрельбы, ни скоростью на лыжне. Лучшей в команде Валерия Лесникова стала Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 29 место.

11 Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров. Матчи стартового раунда квалификации первого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии — прерваны из-за лесных пожаров

12 Герцогиня Сассекская совершила первый публичный выход в Канаде. Пока в Великобритании не утихают разговоры о решении герцогов Сассекских сложить полномочия, Меган Маркл находится в Канаде. Однако и там своенравная жена принца Гарри не теряет возможности поработать. Она осуществила первый публичный выход, фото с которого попали в сеть.

13 Билли Айлиш записала саундтрек к новому фильму об агенте 007. Американская певица Билли Айлиш, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

14 Уитни Хьюстон и Depeche Mode: кого еще включат в Зал славы рок-н-ролла Стали известны имена музыкантов, которых включат в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.