Скачать
Четверг, 16.01.2020
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
В Сенате США объявили расписание первых дней слушаний по импичменту
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
"Не дам бить себя по голове": Фьюри о подготовке боя с Уайлдером
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории
Последнее десятилетие стало самым теплым в истории

Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ

Смотрите фото (16)
Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ
07:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский поговорил с Меркель. У НАПК новый глава. Повышение пенсионного возраста для женщин. Правительство РФ ушло в отставку и другое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Александр Новиков, НАПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
03 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
04 Путин нашел замену Медведеву
05 Кулеба и Столтенберг обсудили "прочность партнерства НАТО и Украины"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила &quot;горячую линию&quot;
Авиакатастрофа в Иране: МАУ запустила "горячую линию"
Путин нашел замену Медведеву
Путин нашел замену Медведеву
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Рецепт дня: спагетти с зеленым горошком и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь