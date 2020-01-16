Итоги дня 15 января: Разговор Зеленского и Меркель, новый глава НАПК и отставка правительства РФ

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Германию политически содействовать расследованию крушения украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране.
Также Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств, но выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" на Донбассе.
Меркель высказалась за необходимость обеспечения увеличения инвестиций в украинскую газотранспортную систему с целью повышения ее конкурентоспособности.
Кабинет министров Украины назначил Александра Новикова председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Соответствующее решение правительство приняло на вчерашнем заседании.
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) поздравила нового главу Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Новикова с назначением на должность и выразила поддержку антикоррупционных реформ в Украине американской стороной
В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев.
В Иране пока не принято решение о передаче Украине "черных ящиков", сбитого близ Тегерана самолета МАУ.
Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявляет, что Иран еще не принял решение о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого самолета над Тегераном.
Столтенберг и Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба обсудили политическую и практическую поддержку Альянса для Украины.
Украина официально подала заявку на получение членства в так называемой Программе расширенных возможностей НАТО (ИОР), которая является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами.
Также Украина и НАТО окончательно согласовали модальности проведения совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.
Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности.
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.
Дмитрий Кулеба прокомментировал отставку правительства России.
Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков.
С начала прошедших суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели 9 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений
Голевая передача услана Малиновского не помогла Аталанте победить Фиорентину в кубковом матче.
В матче 1/16 финала Кубка Италии Аталанта Руслана Малиновского в выездном матче уступила Фиорентине (1:2).
УЕФА представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков.
Болельщики по всему миру имели возможность отдать голос, который учитывался при формировании символической сборной 2019 года, на официальном сайте УЕФА.
В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира состоялась женская спринтерская гонка.
Украинские биатлонистки в стартовой гонке не отличились ни точностью стрельбы, ни скоростью на лыжне. Лучшей в команде Валерия Лесникова стала Юлия Джима, которая с одним промахом в пассиве заняла 29 место.
Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров.
Матчи стартового раунда квалификации первого турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии — прерваны из-за лесных пожаров
Герцогиня Сассекская совершила первый публичный выход в Канаде.
Пока в Великобритании не утихают разговоры о решении герцогов Сассекских сложить полномочия, Меган Маркл находится в Канаде. Однако и там своенравная жена принца Гарри не теряет возможности поработать. Она осуществила первый публичный выход, фото с которого попали в сеть.
Билли Айлиш записала саундтрек к новому фильму об агенте 007.
Американская певица Билли Айлиш, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).
Уитни Хьюстон и Depeche Mode: кого еще включат в Зал славы рок-н-ролла
Стали известны имена музыкантов, которых включат в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.
Израильский Фонд Вольфа назвал лауреатов премии 2020 года.
Премия Вольфа является одной из самых авторитетных для ученых по всему миру. Она выдается в шести категориях — математика, физика, химия, медицина, сельское хозяйство и искусство. Победители премии получают диплом и награду в $100 тыс.