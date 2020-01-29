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Среда, 29.01.2020
Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
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Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия

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Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия
07:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Украина ставит амбициозные цели в отношениях с НАТО по двум направлениям. в "Нафтогазе" установили новую цену на газ. Украина сделала предложение Еврокомиссии и другие события 28 января.

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Украина, ЕС, Китай, НАТО, Нафтогаз, Вирус, Цена на газ, Коронавирус, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук.
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