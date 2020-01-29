Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия

Украина в НАТО
В рамках реализации стратегического намерения получения членства в Альянсе Украина ставит перед собой амбициозные задачи в продвижении сразу в двух направлениях.
Новая цена на газ
Цена на газ в январе 2020 года будет на 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Китайская эпидемия
В Германии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом.
В Японии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, не связанный с поездкой в Китай.
Правительство Германии решило направить самолет Бундесвера в Китай для вывоза немецких граждан из опасных зон из-за распространения коронавируса.
Заместитель Кличко рассказал, что в Киеве коронавируса нет.
Авиасообщение острова Бали в Индонезии с китайским городом Ухань, где произошла эпидемия пневмонии, прервано до апреля 2020 года.
Все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Австрии не подтвердились.
Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.
Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Предложение Еврокомиссии
Алексей Гончарук говорит, что нужно выработать дорожную карту по присоединению к европейскому "Зеленому соглашению".
Штат аппарата СНБО
Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличил количество сотрудников в СНБО.
Дефицит госбюджета-2019
Государственный бюджет Украины в 2019 году сведен с дефицитом 78,05 млрд грн.
Зарплата украинцев
Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 15,1%.
Количество погибших на Донбассе
Мартин Сайдик сообщил, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения из-за войны на Донбассе.
Поддержка развития сельского хозяйства
Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму €26 млн, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине.
Переход Эриксена
Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен стал игроком Интера.
Матч звезд Суперлиги
Киев впервые за 10 лет примет самое престижное баскетбольное событие Украины.
Трансфер Матвиенко
Шахтер и Арсенал согласовали переход Матвиенко.
Победа Динамо
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом.
Евровидение 2020
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 объявил даты выступлений представителей стран в первом и втором полуфиналах.
Клип на песню "Introvert"
Украинская группа из Тернополя Tik Tu в составе Натальи Багрий, Лесика Драчука и Романа Божко презентовали клип на песню Introvert.
Скандал длиной в 33 года
85-летний представитель бельгийской монархии Альберт ІІ признал результаты генетической экспертизы, которая установила, что он является биологическим отцом 51-летней Дельфины Боэль.
Постер фильма "Толока"
Команда фильма "Толока" выпустила официальный постер ленты.
Победитель "Голосу країни" попал в ДТП
Украинский певец Иван Ганзера, который в 2011 году был победителем первого сезона "Голоса страны", попал в ДТП.