Итоги дня 28 января: Украина в НАТО, новая цена на газ и китайская эпидемия

В рамках реализации стратегического намерения получения членства в Альянсе Украина ставит перед собой амбициозные задачи в продвижении сразу в двух направлениях .

Цена на газ в январе 2020 года будет на 25% меньше , чем в аналогичный период 2019 года.

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Китайская эпидемия

В Германии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом.

В Японии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, не связанный с поездкой в Китай.

Правительство Германии решило направить самолет Бундесвера в Китай для вывоза немецких граждан из опасных зон из-за распространения коронавируса.

Заместитель Кличко рассказал, что в Киеве коронавируса нет.

Авиасообщение острова Бали в Индонезии с китайским городом Ухань, где произошла эпидемия пневмонии, прервано до апреля 2020 года.

Все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Австрии не подтвердились.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения нового типа коронавируса.