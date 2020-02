Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое

33

Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).