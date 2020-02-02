Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое

2 Сенцов в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы SWIFT. Самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Такой месседж озвучил во время визита в Вашингтон бывший политзаключенный Кремля - украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

3 Новая цена на газ Цена на газ в январе 2020 года будет на 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

4 Дефицит госбюджета-2019 Государственный бюджет Украины в 2019 году сведен с дефицитом 78,05 млрд грн.

6 Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению. Кабмин поддержал отставку главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он.

7 Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках Министерство культуры, молодежи и спорта готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года. Законопроект запретит использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Так выравниваются позиции частных цирков и государственных. Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных так же будут.

10 Великобритании в пятницу вышла из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинула блок с момента его основания. Великобритания вышла из состава ЕС поздно вечером 31 января спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.

11 Суд удовлетворил требование экс-замглавы Администрации президента времен Януковича. Печерский райсуд Киева удовлетворил заявление бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова и установил факт непрерывного на законных основаниях его проживания на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года.

12 Нардеп "Слуги народа" предложил украинской пенсионерке оплатить коммуналку продав собаку. Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги. Позже нардеп Брагар отреагировал у себя в Facebook, опубликовав публичное извинение за свое заявление.

14 Весь мир скорбит. Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. 26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.

16 Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметку в 200 млн подписчиков в "Инстаграме". Португалец стал первым пользователем социальной сети, которому покорилась данная отметка.

17 Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали призерками международных соревнований Springer-Meeting. 18-й турнир Springer-Meeting, в программу которого традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин, состоялся в Коттбусе (Германия) 29 января, а украинские легкоатлетки разделили между собой 1 и 2 места

18 Украинец Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА. Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк примет участие в Матче восходящих звезд НБА, который пройдет уже в традиционном формате США против остального мира.

19 В столичном дворце спорта состоялся Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч. В течение более четырех часов 6000 болельщиков на трибунах и десятки тысяч у телеэкранов могли наблюдать за главным баскетбольным событием зимы.

20 Джокович завоевал титул Australian Open, в тяжелом матче обыграв Тима Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима в напряженном поединке из пяти сетов.

21 В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".

24 Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink Компания Илона Маска снова вывела на орбиту Земли очередную партию спутников для проекта Starlink, который должен обеспечить планету глобальным спутниковым интернетом.

25 Берлинале-2020 пройдет с 20 февраля по 1 марта Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, объявил полную программу основного конкурса. Как сообщается на сайте Берлинале, в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.

26 "Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии Обнародованы имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки на церемонии "Оскар 2020".

27 Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020 Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020, которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.

28 Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов Церемония вручения призов "Сезар" состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.

29 Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера Организаторы фестиваля объявили еще одного хедлайнера - популярную британскую группу "Placebo".

30 Климатическая активистка Грета Тунберг может во второй раз стать лауреатом Нобелевской премии мира. Двое шведских депутатов предложили выдвинуть эко-активистку из Швеции Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.

31 Берлинский кинофестиваль отменил награду, названную в честь первого директора. Берлинский международный кинофестиваль отменил награду, которая была основана в честь его первого директора Альфреда Бауэра. Это случилось после публикации расследования, которое показало, что он возглавлял дирекцию кино нацистов, которую основал Йозеф Геббельс

32 Популярный американский писатель удалил свой аккаунт из социальной сети Facebook. Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация Facebook не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

33 Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин". Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).

34 Ровно 5 лет назад Андрей Кузьменко погиб в жутком ДТП. Ему было бы 51, а Украина могла бы слушать все новые песни культового артиста. Прошло уже 5 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко.