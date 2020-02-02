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Воскресенье, 02.02.2020
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Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое

Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое
21:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в Польше. Новая цена на газ. Кравцов ушел в отставку. Новые санкции против РФ. Помпео в Украине. Brexit и другое.

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Газ, Польша, Санкции, Андрей Портнов, Владимир Зеленский, Brexit, Майк Помпео.
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