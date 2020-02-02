Главные события недели: Зеленский в Польше, отставка Кравцова, Помпео в Украине и другое

Президент Польши предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, боровшихся против большевистской угрозы.
Президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы Украина и Польша совместно почтили память солдат, которые боролись с большевиками в 1920 году.
Дуда также заявил, что поддерживает усилия Зеленского с целью освобождения Россией пленных украинцев.
Зеленский в свою очередь заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.
Сенцов в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы SWIFT.
Самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.
Такой месседж озвучил во время визита в Вашингтон бывший политзаключенный Кремля - украинский кинорежиссер Олег Сенцов.
Новая цена на газ
Цена на газ в январе 2020 года будет на 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Дефицит госбюджета-2019
Государственный бюджет Украины в 2019 году сведен с дефицитом 78,05 млрд грн.
Зарплата украинцев
Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 15,1%.
Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку
Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.
Кабмин поддержал отставку главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он.
Минкульт готовит законопроект о запрете животных в цирках
Министерство культуры, молодежи и спорта готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года.
Законопроект запретит использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Так выравниваются позиции частных цирков и государственных.
Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных так же будут.
ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму.
Европейский Союз внес в санкционный список семерых человек, так называемых губернаторов и членов избирательной комиссии, причастных к незаконным выборам, которые прошли в сентябре 2019 года на полуострове Крым, оккупированном РФ.
Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".
Канада ввела санкции против шести человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года.
Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января.
Политики обсудили обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи в Киеве в пятницу обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео обсудили преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с Помпео поблагодарил его за американскую помощь в реформировании украинского Министерства обороны и обретении Вооруженными силами Украины оперативных возможностей.
Великобритании в пятницу вышла из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинула блок с момента его основания.
Великобритания вышла из состава ЕС поздно вечером 31 января спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.
Суд удовлетворил требование экс-замглавы Администрации президента времен Януковича.
Печерский райсуд Киева удовлетворил заявление бывшего замглавы Администрации президента Андрея Портнова и установил факт непрерывного на законных основаниях его проживания на территории Украины с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Нардеп "Слуги народа" предложил украинской пенсионерке оплатить коммуналку продав собаку.
Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.
Позже нардеп Брагар отреагировал у себя в Facebook, опубликовав публичное извинение за свое заявление.
Закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства вступил в действие.
Законопроект №1233 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)" вступил в силу 2 февраля.
Весь мир скорбит. Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.
26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.
Победа Динамо
Дубль Каргбо принес победу Динамо над Кайратом.
Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметку в 200 млн подписчиков в "Инстаграме". Португалец стал первым пользователем социальной сети, которому покорилась данная отметка.
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали призерками международных соревнований Springer-Meeting.
18-й турнир Springer-Meeting, в программу которого традиционно вошли прыжки в высоту среди женщин и прыжки с шестом среди мужчин, состоялся в Коттбусе (Германия) 29 января, а украинские легкоатлетки разделили между собой 1 и 2 места
Украинец Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА.
Украинский баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк примет участие в Матче восходящих звезд НБА, который пройдет уже в традиционном формате США против остального мира.
В столичном дворце спорта состоялся Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.
В течение более четырех часов 6000 болельщиков на трибунах и десятки тысяч у телеэкранов могли наблюдать за главным баскетбольным событием зимы.
Джокович завоевал титул Australian Open, в тяжелом матче обыграв Тима
Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима в напряженном поединке из пяти сетов.
В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA).
Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"
В Лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".
Американская певица Билли Айлиш, которая ранее попала в Книгу рекордов Гиннесса, установила новый рекорд - в этот раз на "Грэмми-2020".
Евровидение 2020
Международный песенный конкурс Евровидение-2020 объявил даты выступлений представителей стран в первом и втором полуфиналах.
Ракета Falcon 9 успешно стартовала с группой спутников Starlink
Компания Илона Маска снова вывела на орбиту Земли очередную партию спутников для проекта Starlink, который должен обеспечить планету глобальным спутниковым интернетом.
Берлинале-2020 пройдет с 20 февраля по 1 марта
Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, объявил полную программу основного конкурса.
Как сообщается на сайте Берлинале, в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.
"Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии
Обнародованы имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки на церемонии "Оскар 2020".
Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии Оскар-2020
Американская поп-звезда Билли Айлиш, которая стала триумфатором церемонии вручения золотых глобусов Грэмми, выступит на церемонии награждения премии Оскар-2020, которая пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Кинопремия "Сезар" 2020 объявила список номинантов
Церемония вручения призов "Сезар" состоится в Париже 28 февраля. В этом году она пройдет в 45-й раз.
Atlas Weekend 2020 огласил еще одного хедлайнера
Организаторы фестиваля объявили еще одного хедлайнера - популярную британскую группу "Placebo".
Климатическая активистка Грета Тунберг может во второй раз стать лауреатом Нобелевской премии мира.
Двое шведских депутатов предложили выдвинуть эко-активистку из Швеции Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира 2020 года.
Берлинский кинофестиваль отменил награду, названную в честь первого директора.
Берлинский международный кинофестиваль отменил награду, которая была основана в честь его первого директора Альфреда Бауэра. Это случилось после публикации расследования, которое показало, что он возглавлял дирекцию кино нацистов, которую основал Йозеф Геббельс
Популярный американский писатель удалил свой аккаунт из социальной сети Facebook.
Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация Facebook не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.
Ирина Цилык получила приз американского фестиваля Sundance Film Festival 2020 за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).
Ровно 5 лет назад Андрей Кузьменко погиб в жутком ДТП. Ему было бы 51, а Украина могла бы слушать все новые песни культового артиста.
Прошло уже 5 лет, как страшная автокатастрофа в Днепропетровской области унесла жизнь талантливого украинского певца Андрея Кузьменко.
Цукерберг анонсировал новую политику Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией.