Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора

Карантин в Новых Санжарах: секретарь СНБО прибыл с проверкой
Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Украинцы, эвакуированные их Китая, а также обслуживающий обсервацию в Новых Санжарах персонал будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус, они будут исследованы в киевской лаборатории.
Алексей Данилов говорит, что во время протестов в Новых Санжарах были замечены профессиональные подстрекатели.
Также Данилов заявляет, что инкубационный период коронавируса COVID-19 всего 14 дней, а не 27 дней, как сообщают некоторые китайские средства массовой информации.
Зоряна Скалецкая показала видео с санатория в Новых Санжарах.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обнародовала видео, в котором показала вид из окна санатория Национальной гвардии МВД Украины "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из китайской провинции Хубэй граждане Украины.
В МВД заявили, что ситуация в "Новых Санжарах" находится под контролем правоохранителей.
Доктор Комаровский расскажет жителям Новых Санжар о коронавирусе.
Глава Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов, вызваных нежеланием местных жителей принимать эвакуированных украинцев.
Во время сегодняшнего обследования эвакуированных из Уханя украинцев, признаков коронавируса не было обнаружено.
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