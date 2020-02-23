Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора

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Карантин в Новых Санжарах: секретарь СНБО прибыл с проверкой

Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары на Полтавщине, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.

Украинцы, эвакуированные их Китая, а также обслуживающий обсервацию в Новых Санжарах персонал будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус, они будут исследованы в киевской лаборатории.

Алексей Данилов говорит, что во время протестов в Новых Санжарах были замечены профессиональные подстрекатели.

Также Данилов заявляет, что инкубационный период коронавируса COVID-19 всего 14 дней, а не 27 дней, как сообщают некоторые китайские средства массовой информации.