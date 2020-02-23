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Воскресенье, 23.02.2020
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Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора

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Итоги дня 22 февраля: ситуация в Новых Санжарах, смерть экс-главы "Интера" и финал Нацотбора
07:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Карантин в Новых Санжарах. Гибель бывшего руководителя "Интера". Прогноз роста ВВП. Экстрадиция подозреваемого в убийстве Гандзюк.

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Коронавирус, Алексей Левин, Алексей Данилов, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары, Сергей Старицкий.
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