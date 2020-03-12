Итоги дня 11 марта: Пандемия коронавируса, карантин в Украине и экономический кризис

1 Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19. Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.

2 Украина вводит карантин В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений, - запрещение массовых собраний более 200 человек, - закрытие авиасообщения с некоторыми странами. В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.

4 Экономический кризис Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль. "Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он. Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

5 Министры отказались от своих премий до конца года Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года. "Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду. Вопрос премий министров будет рассматриваться про итогам года, добавил премьер.

6 Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана Верховная Рада 4 марта назначила министром обороны Андрея Тарана по представлению Президента. "Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа", - заявил Зеленский. Президент рассказал, чего ждет от нахождения Тарана на новом посту.

7 Назначен новый глава Сумской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.

8 В Украине начали падать цены на бензин и дизель Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.

9 Усик и Чисора проведут бой в Лондоне Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17–0, 13 КО) выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32–9, 23 KO) 23 мая.

10 У немецкого футболиста выявили коронавирус 23-летний футболист был заражён в конце прошлой недели на мероприятии в Хильдесхайме. В настоящее время он пребывает на карантине у себя дома.

11 Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне Хавбек Шахтера Тарас Степаненко был прооперирован в Лондоне. Официальный сайт "горняков" подтвердил, что причиной стали проблемы с мениском — как и сообщалось ранее.

12 Четвертьфиналы Кубка Украины Минай в серии пенальти выбил Ингулец и пробился в полуфинал Кубка Украины.

13 Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Суд в городе Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к тюремному заключению на 23 года за сексуальные домогательства. Соответствующее решение служители Фемиды приняли сегодня, 11 марта. На финальном заседании присутствовал Харви Ванштейн и его адвокаты.

14 Эмбер Херд обвинили в насилии Бывшая ассистентка Эмбер Херд призналась, что в течение трех лет работы подвергалась жестокому поведению.

15 Группа "Время и Стекло" официально распалась Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру раздельно.