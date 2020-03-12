Итоги дня 11 марта: Пандемия коронавируса, карантин в Украине и экономический кризис

Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.
Украина вводит карантин
В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами.
Он предусматривает:
- закрытие учебных заведений,
- запрещение массовых собраний более 200 человек,
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.
Украина закрывает границы
С 12 марта Украина частично закроет государственные границы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании в настоящее время приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией.
"Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации – это, фактически, отмена авиасообщения с Италией, пока что", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостанавливает сообщение Киев-Венеция до 12 апреля и будет вывозить украинцев рейсами из Рима и Милана.
Экономический кризис
Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, заявил на брифинге по итогам заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы стоим на пороге, а в некоторых странах уже в начале, финансово-экономического кризиса. Украина в этот кризис входит намного сильнее, чем это было в 2008 году. У нас как никогда большая ликвидность в банках. У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу. У нас достаточно положительный диалог с МВФ", - сказал он.
Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Министры отказались от своих премий до конца года
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года.
"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду.
Вопрос премий министров будет рассматриваться про итогам года, добавил премьер.
Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана
Верховная Рада 4 марта назначила министром обороны Андрея Тарана по представлению Президента.
"Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа", - заявил Зеленский.
Президент рассказал, чего ждет от нахождения Тарана на новом посту.
Назначен новый глава Сумской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Ирину Купрейчик от временного исполнения обязанностей главы Сумской областной государственной администрации и назначил главой ОГА Романа Грищенко.
В Украине начали падать цены на бензин и дизель
Цены на бензины и дизельное топливо 11 марта начали снижаться в некоторых общенациональных и региональных сетях АЗС.
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