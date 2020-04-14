Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020

Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 13 апреля
По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Пожары в Чернобыле
В зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожара, при этом на левом берегу Припяти возгораний нет.
Спасатели уверяют, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Природный пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в понедельник днем добрался до отселенного г.Припять и приблизился на расстояние около 2 км к хранилищам радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.
Поправки к госбюджету-2020
Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.
Зарплаты медикам
Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.
Программа деятельности Кабмина
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины".
Стоимость нефти
Цены на нефть подскочили более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как ведущие производители окончательно согласовали крупнейшее для них сокращение добычи, однако рост был ограничен опасениями, что снижения окажется недостаточно для борьбы с перенасыщением рынка в условиях падения спроса из-за коронавируса.
"Поправочный спам"
В Верховной Раде готовят проект закона, который повысит требования к оформлению поправок к законопроектам.
Рынок земли разблокирован
Верховная Рада Украины рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта 2020 о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Увеличение штрафов
Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.
Борьба с фейками
Служба безопасности Украины во время карантина выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, и заблокировала 2 тысячи соответствующих интернет-сообществ.
Возвращение к тренировкам
Футболисты "Динамо" досрочно выйдут из карантина и уже с завтрашнего дня (13 апреля) вернутся к тренировкам.
Тест на коронавирус
Бывший игрок киевского Динамо Алексанлр Алиев в своем Instagram-аккаунте заявил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.
Дочь вместо гантели
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел тренировку дома в условиях карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.
Единый телевизионный пул
Права на трансляции чемпионата должны принадлежать телеканалу, который удален от президентов "Шахтера" и "Динамо", считает Суркис.
Возвращение сезона
Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.
Жертва коронавируса
В Великобритании в возрасте 79 лет скончался знаменитый британский комик, участник комедийно-музыкального трио The Goodies Тим Брук-Трейлор.
Падение цены
Сейчас Google снизила цену на Google Pixel 4 почти в два раза.
Успешная миссия
SpaceX сообщила об успешном выполнении миссии и безопасной доставке грузовой части корабля.
"Стражи галактики 3"
Дата выхода фильма "Стражи галактики 3" еще официально не названа, но известно, что она не будет переносится из-за коронавируса.
Microsoft Edge
Разработчики объявили о расширении сроков программы поддержки для пользователей.