Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020

1 Коронавирус в Украине и мире: ситуация на 13 апреля По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч. В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек. Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

3 Поправки к госбюджету-2020 Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

4 Зарплаты медикам Медработникам выплатят зарплату за март в размере 300%. Как сообщил сегодня на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, этот вопрос Кабмин урегулирует 15 апреля на своем заседании.

6 Стоимость нефти Цены на нефть подскочили более чем на $1 за баррель в понедельник после того, как ведущие производители окончательно согласовали крупнейшее для них сокращение добычи, однако рост был ограничен опасениями, что снижения окажется недостаточно для борьбы с перенасыщением рынка в условиях падения спроса из-за коронавируса.

8 Рынок земли разблокирован Верховная Рада Украины рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта 2020 о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

10 Борьба с фейками Служба безопасности Украины во время карантина выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе, и заблокировала 2 тысячи соответствующих интернет-сообществ.

11 Возвращение к тренировкам Футболисты "Динамо" досрочно выйдут из карантина и уже с завтрашнего дня (13 апреля) вернутся к тренировкам.

12 Тест на коронавирус Бывший игрок киевского Динамо Алексанлр Алиев в своем Instagram-аккаунте заявил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

13 Дочь вместо гантели Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел тренировку дома в условиях карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

15 Возвращение сезона Еврокубковый сезон, вероятно, завершится после того, как доиграют национальные чемпионаты. Такой вариант согласовали УЕФА и Европейская ассоциация клубов, сообщает AS.

16 Жертва коронавируса В Великобритании в возрасте 79 лет скончался знаменитый британский комик, участник комедийно-музыкального трио The Goodies Тим Брук-Трейлор.