Итоги 16 июля: Новый глава НБУ, "убийство" в Черкассах и карантинные зоны

Верховная Рада проголосовала за нового главу Национального банка Украины
Депутаты 332 голосами "за" поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на должность председателя НБУ.
Рада назначила нового вице-премьера по промышленности
Накануне Шмыгаль внес представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Рада поддержала его назначение.
В Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра
Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.
Коронавирус в Украине
По состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 – выздоровели. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Львовской области (197) и в столице (116 случаев).
Украину поделят на четыре карантинные зоны
В Кабмине разработали постановление, согласно которому регионы Украины будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В зонах будут действовать четкие критерии относительно карантинных ограничений, определенные меры будут вводиться в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионах.
Торжественное заседание Рады
В Верховная Рада провела торжественное заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и призвал народных депутатов стать государственными деятелями.
Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.
ЕС пока не будет открывать границы для украинцев
Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украина в список не попала.
В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
От партии "Слуга народа" в мэры Киева будет баллотироваться Ирина Верещук. За нее проголосовали 83 депутата.
Умерла звезда сериалов "Ксена" и "Твин Пикс"
Американская актриса Галин Горн не дожила до своего дня рождения всего один день. Звезда долгое время боролась с онкозаболеванием, но спасти актрису не удалось. Галин Горг узнала о раке недавно, когда болезнь была на последней стадии. Актриса скончалась во вторник, 14 июля, всего за день до своего 56-летия.
Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США
Американский исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Но пока неизвестно, действительно ли рэпер будет участвовать в предвыборной гонке.
Netflix предоставил статистику по просмотрам фильмов
Стриминговый сервис Netflix предоставил очередную статистику по просмотрам фильмов. В распоряжении фанатов оказался список из 10 лент, которые вызвали наибольший интерес у зрителей.
В Украине состоится V Джазовый Международный фестиваль
С 8 по 9 августа 2020 года состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2020", который пройдет в онлайн- и офлайн-формате.
Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов
В четверг, 16 июля, состоялся центральный матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги Динамо - Заря.
Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову
В четверг, 16 июля, Львов в рамках матча 31-го тура чемпионата Украины по футболу принимал Олимпик. Встреча, прошедшая на стадионе "Украина", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:5.
Состоялся поединок между Келвином Каттаром и Дэном Иге
В рамках мейнивента на UFC Fight Night в Абу-Даби состоялся поединок между Келвином Каттаром и Дэном Иге.
Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение
Британский чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал на своей страничке в Instagram пугающее видеообращение к бывшему чемпиону мира в хэвивейте американцу Деонтею Уайлдеру.
Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой
Сегодня, 16 июля, состоялся матч 31-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла - Мариуполь. Встреча, проходившая на стадионе имени Бутовского, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.