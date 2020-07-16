Итоги 16 июля: Новый глава НБУ, "убийство" в Черкассах и карантинные зоны

Новый глава Нацбанка. Торжественное заседание Рады. Украину поделят на четыре карантинные зоны. В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева. Netflix предоставил статистику по просмотрам фильмов. Такими были главные новости Украины и мира в четверг, 16 июля.

Верховная Рада проголосовала за нового главу Национального банка Украины

Депутаты 332 голосами "за" поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на должность председателя НБУ.

Рада назначила нового вице-премьера по промышленности

Накануне Шмыгаль внес представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Рада поддержала его назначение.

В Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

Коронавирус в Украине

По состоянию на сегодня, 16 июля, в Украине зафиксировали 848 новых случаев COVID-19. От коронавируса умерли 18 человек, 800 – выздоровели. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Львовской области (197) и в столице (116 случаев).

Украину поделят на четыре карантинные зоны

В Кабмине разработали постановление, согласно которому регионы Украины будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В зонах будут действовать четкие критерии относительно карантинных ограничений, определенные меры будут вводиться в зависимости от ситуации с заболеваемостью в регионах.

Торжественное заседание Рады

В Верховная Рада провела торжественное заседание, посвященное 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и призвал народных депутатов стать государственными деятелями.

Зеленский отметил государственными наградами первого Президента Украины Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.

ЕС пока не будет открывать границы для украинцев

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украина в список не попала.

В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева

От партии "Слуга народа" в мэры Киева будет баллотироваться Ирина Верещук. За нее проголосовали 83 депутата.

Умерла звезда сериалов "Ксена" и "Твин Пикс"

Американская актриса Галин Горн не дожила до своего дня рождения всего один день. Звезда долгое время боролась с онкозаболеванием, но спасти актрису не удалось. Галин Горг узнала о раке недавно, когда болезнь была на последней стадии. Актриса скончалась во вторник, 14 июля, всего за день до своего 56-летия.

Канье Уэст официально подал заявку на участие в президентских выборах США

Американский исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Но пока неизвестно, действительно ли рэпер будет участвовать в предвыборной гонке.

Netflix предоставил статистику по просмотрам фильмов

Стриминговый сервис Netflix предоставил очередную статистику по просмотрам фильмов. В распоряжении фанатов оказался список из 10 лент, которые вызвали наибольший интерес у зрителей.

В Украине состоится V Джазовый Международный фестиваль

С 8 по 9 августа 2020 года состоится Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-2020", который пройдет в онлайн- и офлайн-формате.

Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов

В четверг, 16 июля, состоялся центральный матч предпоследнего тура украинской Премьер-лиги Динамо - Заря.

Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову

В четверг, 16 июля, Львов в рамках матча 31-го тура чемпионата Украины по футболу принимал Олимпик. Встреча, прошедшая на стадионе "Украина", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:5.

Состоялся поединок между Келвином Каттаром и Дэном Иге

В рамках мейнивента на UFC Fight Night в Абу-Даби состоялся поединок между Келвином Каттаром и Дэном Иге.

Тайсон Фьюри адресовал Уайлдеру устрашающее сообщение

Британский чемпион WBC и The Ring в супертяжелом весе Тайсон Фьюри опубликовал на своей страничке в Instagram пугающее видеообращение к бывшему чемпиону мира в хэвивейте американцу Деонтею Уайлдеру.

Мариуполь в гостях добыл волевую победу на Ворсклой

Сегодня, 16 июля, состоялся матч 31-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла - Мариуполь. Встреча, проходившая на стадионе имени Бутовского, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.