Итоги 17 июля: ВР сократила количество районов и изменение правил выдачи водительских прав в Украине

Коронавирус в Украине
Уже третий день в Украине диагностируют более 800 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.
В Украине изменили правила выдачи водительских прав
17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.
Непогода в Украине
В Ивано-Франковской области в четверг, прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщил Богдан Петричук в Фейсбуке.
Призыв 2020: сколько срочников планируют призвать в армию в этом году
Андрей Таран заявил, что в текущем году на срочную службу в ВСУ и другие формирования запланировали призвать 16 460 человек. На данный момент из военкоматов уже отправили 9 465 человек, что составило 57,5% от планируемого объема весеннего призыва, который закончится 31 июля. Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.
Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов
Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.
Под стенами Верховной Рады второй день продолжается митинг. Активисты протестуют против рассмотрения скандального "языкового "законопроекта.
Сегодня, 17 июля, депутаты завершили третью сессию девятого созыва работы Верховной Рады.
"С днем рождения, фрау Ангела!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ангелу Меркель с Днем Рождения и пожелал ей крепкого здоровья.
Михайличенко и Цыганков получили индивидуальные награды по итогам 31-го тура УПЛ
Динамовцы Алексей Михайличенко и Виктор Цыганков признаны лучшим тренером и игроком тура соответственно. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский
Сегодня, 17 июля, умер один из самых ярких футболистов Динамо 70-х и 80-х годов Владимир Федорович Лозинский. Об этом сообщила национальная сборная Украины среди ветеранов в своем Facebook.
Шестилетний мальчик, спасший свою сестру от собаки, стал чемпионом мира WBC
История шестилетнего мальчика Бриджера Уокера на днях потрясла весь мир.
Бокс. Вердехо забил Мадеру в углу ринга (Видео)
Феликс Вердехо в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе уже в первом раунде победил Уилла Мадеру.
В ужасном ДТП погиб непобедимый американский боксер
Американский боксер Трэвелл Мэзион скончался в результате страшного ДТП. Об этом сообщает TMZ.
Мастер компьютеров по имени Дмитрий: как Генри Кавилл стал звездой интернета (Видео)
16 июля, британский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильме "Человек из стали", а также сериале "Ведьмак", самостоятельно собрал новый игровой ПК. И вот, менее чем за сутки мужчина стал звездой в России, О такой славе даже Супермен не мечтал!
"Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов
С каждым днем подробностей о новом сезоне самого танцевального шоу становится все больше и больше. Сегодня, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и готова зажечь на главном паркете страны.
Конкурент TikTok: компания Facebook анонсирует новое приложение для 50 стран
По сообщениям СМИ, корпорация Facebook в скором времени представит новое приложение в более чем 50 странах мира, которое может стать конкурентом популярного китайского сервиса TikTok.
"Это большая честь": Netflix готовит фильм о самой молодой мореплавательнице
Netflix разрабатывает художественный фильм по мотивам мемуаров Джессики Уотсон "Истинный дух".
NASA откладывает запуск телескопа "Джеймса Уэбба" (Видео)
Запуск космического телескопа будет проведен с космодрома Куру (Французская Гвиана).