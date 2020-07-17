Итоги 17 июля: ВР сократила количество районов и изменение правил выдачи водительских прав в Украине

1 Коронавирус в Украине Уже третий день в Украине диагностируют более 800 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили во Львовской, Ровенской, Харьковской областях и Киеве.

2 Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года Министерство образования и науки рассматривает три возможных сценария начала учебного года, сообщил исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

3 В Украине изменили правила выдачи водительских прав 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.

4 Непогода в Украине В Ивано-Франковской области в четверг, прошел сильный ливень с градом. Об этом сообщил Богдан Петричук в Фейсбуке.

5 Призыв 2020: сколько срочников планируют призвать в армию в этом году Андрей Таран заявил, что в текущем году на срочную службу в ВСУ и другие формирования запланировали призвать 16 460 человек. На данный момент из военкоматов уже отправили 9 465 человек, что составило 57,5% от планируемого объема весеннего призыва, который закончится 31 июля. Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.

7 "С днем рождения, фрау Ангела!": Зеленский поздравил Меркель с 66-летием Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ангелу Меркель с Днем Рождения и пожелал ей крепкого здоровья.

8 Михайличенко и Цыганков получили индивидуальные награды по итогам 31-го тура УПЛ Динамовцы Алексей Михайличенко и Виктор Цыганков признаны лучшим тренером и игроком тура соответственно. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

9 Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский Сегодня, 17 июля, умер один из самых ярких футболистов Динамо 70-х и 80-х годов Владимир Федорович Лозинский. Об этом сообщила национальная сборная Украины среди ветеранов в своем Facebook.

10 Шестилетний мальчик, спасший свою сестру от собаки, стал чемпионом мира WBC История шестилетнего мальчика Бриджера Уокера на днях потрясла весь мир.

11 Бокс. Вердехо забил Мадеру в углу ринга (Видео) Феликс Вердехо в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе уже в первом раунде победил Уилла Мадеру.

12 В ужасном ДТП погиб непобедимый американский боксер Американский боксер Трэвелл Мэзион скончался в результате страшного ДТП. Об этом сообщает TMZ.

13 Мастер компьютеров по имени Дмитрий: как Генри Кавилл стал звездой интернета (Видео) 16 июля, британский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильме "Человек из стали", а также сериале "Ведьмак", самостоятельно собрал новый игровой ПК. И вот, менее чем за сутки мужчина стал звездой в России, О такой славе даже Супермен не мечтал!

14 "Танцы со звездами 2020": Надежда Мейхер приняла танцевальный вызов С каждым днем подробностей о новом сезоне самого танцевального шоу становится все больше и больше. Сегодня, Надежда Мейхер приняла вызов от Олега Винника, и готова зажечь на главном паркете страны.