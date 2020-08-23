Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752

Традиционно за день до Дня независимости в Украине отмечают День Государственного флага.
День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.
Владимир Зеленский в честь Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия знамя.
Также он назвал цвета украинского флага цветами души украинцев.
На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек
На площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии.
Ближе к вечеру в сети начали появляться данные, будто Лукашенко покинул свой дворец на вертолете.
Впрочем позже оказалось, что он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. У него в руках был автомат.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого доставили с подозрением на отравление в клинику "Шарите" в Берлине, находится в Германии, как "гость канцлера" Ангелы Меркель.
По мнению аналитика общественно-правового телеканала ZDF Тео Коля, такой статус дает возможность выделить ему государственную охрану.
В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
Так, сообщается, что по самолету было выпущено две ракеты. Вторая попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты
Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт
В Англии состоялся поединок в супертяжелом весе. Встречались Диллиан Уайт и Александр Поветкин.
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке
На теннисном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке 20-летняя украинка Даяна Ястремская в трех сетах обыграла 40-летнюю Винус Уильямс.
Сегодня, 23 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Ингулец - Днепр-1.
Встреча, проходившая в Днепре на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:1.
Сегодня, 23 августа, состоялся заключительный матч первого тура чемпионата Украины 2020/21 Ворскла - Рух.
Встреча, проходившая на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве, завершилась со счетом 5:2.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла борьбу за "золото" у своей соотечественницы Юлии Левченко.
Сегодня, 23 августа, в шведском Стокгольме состоялся второй этап Бриллиантовой лиги 2020/21.
Бой Усик - Чисора предварительно назначен на конец октября.
Эдди Хирн, который вчера провел шикарный вечер бокса Fight Camp 4, уже обдумывает над проведением следующих вечеров бокса, в частности над шоу Усик - Чисора.
Компания Huawei выпустила обновление для своего флагмана 2015 года - Mate 8.
Новое обновление, с номером NXT-AL10, поставляется с EMUI 8.0 версии 8.0.0.850 (C00) и размером пакета обновления 222 МБ.
Ольга Фреймут заболела коронавирусом
Ведущая прошла тест на Covid-19 и получила положительный результат.
Хайди Клум судится с бывшем мужем Силом за детей
Известная немецкая модель Хайди Клум обратилась в суд с просьбой провести срочное слушание относительно ее экс-мужа Сила.
Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели
Американский 86-летний телеведущий Ларри Кинг рассказал о том, что недавно потерял сразу двух детей, которые скончались с разницей в несколько недель.
В Киеве стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"
С торжественной церемонии открытия под Аркой Дружбы народов в украинской столице начался 49-й Международный кинофестиваль "Молодость".