Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752

День Государственного флага. Масштабные протесты в Беларуси. Новые данные об авиакатастрофе МАУ.

Традиционно за день до Дня независимости в Украине отмечают День Государственного флага.

День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.

Владимир Зеленский в честь Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия знамя.

Также он назвал цвета украинского флага цветами души украинцев.

На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек

На площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии.

Ближе к вечеру в сети начали появляться данные, будто Лукашенко покинул свой дворец на вертолете.

Впрочем позже оказалось, что он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. У него в руках был автомат.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого доставили с подозрением на отравление в клинику "Шарите" в Берлине, находится в Германии, как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

По мнению аналитика общественно-правового телеканала ZDF Тео Коля, такой статус дает возможность выделить ему государственную охрану.

В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Так, сообщается, что по самолету было выпущено две ракеты. Вторая попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты

Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт

В Англии состоялся поединок в супертяжелом весе. Встречались Диллиан Уайт и Александр Поветкин.

Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке

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Сегодня, 23 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Ингулец - Днепр-1.

Встреча, проходившая в Днепре на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:1.

Сегодня, 23 августа, состоялся заключительный матч первого тура чемпионата Украины 2020/21 Ворскла - Рух.

Встреча, проходившая на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве, завершилась со счетом 5:2.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла борьбу за "золото" у своей соотечественницы Юлии Левченко.

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Бой Усик - Чисора предварительно назначен на конец октября.

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Компания Huawei выпустила обновление для своего флагмана 2015 года - Mate 8.

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