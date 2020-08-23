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Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752

Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф
День Государственного флага. Масштабные протесты в Беларуси. Новые данные об авиакатастрофе МАУ.

Традиционно за день до Дня независимости в Украине отмечают День Государственного флага.

День Государственного флага

День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.

Владимир Зеленский в честь Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия знамя.

Также он назвал цвета украинского флага цветами души украинцев.

На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек

На акцию в Минске вышло более 100 тысяч человек

На площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил участникам протестов применением армии.

Ближе к вечеру в сети начали появляться данные, будто Лукашенко покинул свой дворец на вертолете.

Впрочем позже оказалось, что он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. У него в руках был автомат.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого доставили с подозрением на отравление в клинику "Шарите" в Берлине, находится в Германии, как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Алексей Навальный

По мнению аналитика общественно-правового телеканала ZDF Тео Коля, такой статус дает возможность выделить ему государственную охрану.

В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

В Иране раскрыли некоторые данные, полученные в ходе анализа бортовых самописцев сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ

Так, сообщается, что по самолету было выпущено две ракеты. Вторая попала в самолет через 25 секунд после первой, но только 19 секунд с этого промежутка были зафиксированы на записях из-за повреждения от первой ракеты

Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт

Поветкин - Уайт

В Англии состоялся поединок в супертяжелом весе. Встречались Диллиан Уайт и Александр Поветкин.

Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке

Ястремская одолела Уильямс-старшую

На теннисном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке 20-летняя украинка Даяна Ястремская в трех сетах обыграла 40-летнюю Винус Уильямс.

Сегодня, 23 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Ингулец - Днепр-1.

Ингулец - Днепр-1

Встреча, проходившая в Днепре на "Днепр-Арене", завершилась со счетом 1:1.

Сегодня, 23 августа, состоялся заключительный матч первого тура чемпионата Украины 2020/21 Ворскла - Рух.

Ворскла - Рух

Встреча, проходившая на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве, завершилась со счетом 5:2.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла борьбу за "золото" у своей соотечественницы Юлии Левченко.

Ярослава Магучих

Сегодня, 23 августа, в шведском Стокгольме состоялся второй этап Бриллиантовой лиги 2020/21.

Бой Усик - Чисора предварительно назначен на конец октября.

Усик - Чисора

Эдди Хирн, который вчера провел шикарный вечер бокса Fight Camp 4, уже обдумывает над проведением следующих вечеров бокса, в частности над шоу Усик - Чисора.

Компания Huawei выпустила обновление для своего флагмана 2015 года - Mate 8.

Huawei

Новое обновление, с номером NXT-AL10, поставляется с EMUI 8.0 версии 8.0.0.850 (C00) и размером пакета обновления 222 МБ.

Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Ведущая прошла тест на Covid-19 и получила положительный результат.

Хайди Клум судится с бывшем мужем Силом за детей

Хайди Клум судится с бывшем мужем Силом за детей

Известная немецкая модель Хайди Клум обратилась в суд с просьбой провести срочное слушание относительно ее экс-мужа Сила.

Легендарный журналист Ларри Кинг похоронил двоих детей за две недели

Ларри Кинг

Американский 86-летний телеведущий Ларри Кинг рассказал о том, что недавно потерял сразу двух детей, которые скончались с разницей в несколько недель.

В Киеве стартовал 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

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С торжественной церемонии открытия под Аркой Дружбы народов в украинской столице начался 49-й Международный кинофестиваль "Молодость".

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, День флага, Итоги дня, PS752.

Автор:

Телеграф
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