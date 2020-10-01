Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование

По Украине больше 4 тысяч новых случаев за сутки. В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными». Пожары на Луганщине.

По Украине больше 4 тысяч новых случаев за сутки

В Украине продолжает бушевать уханьский коронавирус COVID-19. За сутки подтвердили 4069 новых случаев, что является очередным антирекордом.

В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»

В Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого было установлено новое эпидемическое зонирование.

Пожары на Луганщине

В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В Луганской области, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, все еще ликвидируют лесные пожары. Теперь к тушению привлекли и авиационные силы.

В Северодонецке и близлежащих населенных пунктах не утихают лесные пожары. Очевидцы рассказали, что сейчас происходит в городе.

В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров. В МВД сообщают об еще трех новых жертвах пламени.

В Украине в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".

Вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихает, но на месте работают пожарные, которые каждый раз рискуют своей жизнью.

В Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

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