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Четверг, 01.10.2020
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Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование

Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
По Украине больше 4 тысяч новых случаев за сутки. В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными». Пожары на Луганщине.

По Украине больше 4 тысяч новых случаев за сутки

человек в защитном костюме

В Украине продолжает бушевать уханьский коронавирус COVID-19. За сутки подтвердили 4069 новых случаев, что является очередным антирекордом.

В Украине обновили зоны карантина: два города стали «красными»

люди в масках

В Украине прошло внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого было установлено новое эпидемическое зонирование.

Пожары на Луганщине

пожары на Луганщине

В Станично-Луганской районной государственной администрации назвали истинную причину масшабных пожаров в регионе. Оказалось, что их вызвали очередные обстрелы со стороны боевиков.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня.

В Луганской области, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, все еще ликвидируют лесные пожары. Теперь к тушению привлекли и авиационные силы.

В Северодонецке и близлежащих населенных пунктах не утихают лесные пожары. Очевидцы рассказали, что сейчас происходит в городе.

В результате пожаров на Луганщине число жертв возросло до 6 человек. Один из шести – это лесник.

В Луганской области продолжается ликвидация лесных пожаров. Очевидцы показали, что сейчас происходит в регионе.

На Луганщине продолжается ликвидация лесных пожаров. В МВД сообщают об еще трех новых жертвах пламени.

В Украине в связи с повышенной пожарной опасностью, прекратила работу КПВВ "Станица Луганская".

Вокруг Северодонецка возникли пожары которые привели к задымлению воздушного пространства в городе из-за сильного ветра.

В среду, 30 сентября, на Луганщине снова вспыхнули пожары. Пламя не утихает, но на месте работают пожарные, которые каждый раз рискуют своей жизнью.

В Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

Что происходит в Нагорном Карабахе: подробный анализ с прогнозом

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В Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

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Украина, Рада, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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