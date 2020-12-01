Итоги 1 декабря: отсрочка введения кассовых аппаратов для ФЛП, митинги под Радой и трагедия в Германии

Коронавирус в Украине

Коронавирус за сутки смогли победить больше 10 тысяч украинцев.

Тем временем в сети появилась информация о том, сколько придется заплатить за ПЦР-тестирование.

Арахамия разъяснил, что предусматривает "интеллектуальный локдаун"

Арахамия объяснил, что такое интеллектуальный локдаун.

В свою очередь глава Мининфраструктуры Владислав Криклий дал обещание насчет работы транспорта во время локдауна.

А глава СНБО заявил, что локдаун точно введут, но пока нет точной даты.

Предприниматели перекрыли движение в центре Киева

Под стенами Верховной Рады Украины организовали митинг нескольких тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен.

Затем колонна предпринимателей отправилась на Крещатик и перекрыла центральную улицу столицы.

Рада все-таки согласилась на отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП

1 декабря в Верховной Раде отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты смогли поддержать соответствующий законопроект №4439-д.

В немецком Трире авто на скорости въехало в толпу

1 декабря, в немецком городе Трир автомобиль влетел в толпу людей.

Водитель, совершивший наезд в Трире, был задержан полицией, а его автомобиль арестован.

Вследствие инцидента четыре человека погибли и еще 15 получили травмы.

В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила от Апелляционного комитета УЕФА мотивационную часть решения по несостоявшемуся матчу 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА с командой Швейцарии.

Футбольный матч завершился "охотой" на судью

В узбекистанской Про-лиге (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) состоялся матч за выход в Суперлигу Нефтчи (Фергана) - Туран (Яйпан).

Монзуль впервые рассудит еврокубковый матч

Украинская бригада арбитров во главе с одиозной Екатериной Монзуль впервые в своей карьере рассудит матч Лиги Европы.

Собравшийся с концертами в Украину Баста отказался отвечать на вопрос про Крым

В новом интервью Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" на YouTube Баста назвал себя украинцем, а вот на вопрос ведущей, кому принадлежит Крым - промолчал.

Ефремов написал письмо вдове Захарова

Осужденный российский актер Михаил Ефремов обратился с письмом к вдове погибшего и извинился за свой поступок.

Стала известна причина смерти Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера

Изначально причину смерти Проуза не называли, но в интервью The Sun его дочь Рэйчел призналась, что у актера был коронавирус.

Опубликован Топ-10 самых популярных роликов YouTube в Украине за 2020 год

Компания Google предоставила ежегодный список видео, которые украинские пользователи смотрели на YouTube чаще всего.