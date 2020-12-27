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Воскресенье, 27.12.2020
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Главные события недели: назначение Витренко, похороны Кернеса, снятие санкций с Азарова
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Главные события недели: назначение Витренко, похороны Кернеса, снятие санкций с Азарова
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.

Навальный поговорил со своим отравителем. 

Константин Кудрявцев, один из сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, признался в содеянном и раскрыл подробности спецоперации

Офицер признал, что был отдан приказ нанести яд на трусы Навального.  

Витренко все же стал министром

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики

Bellingcat снимет фильм про срыв операции с "вагнеровцами"

Команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера

В Харькове простились в Кернесом

В Харькове закончилась церемония прощания с умершим от коронавируса мэром Харькова Геннадием Кернесом, апогеем которой стало прощание с градоначальником на 2-м харьковском кладбище.

Главе КСУ готовят подозрение

Александр Тупицкий

Главу Конституционного суда Украина Александра Тупицкого вызывают для вручения подозрения на 28 декабря, повестку ему должны вручить в четверг, 24 декабря.

Китай готов поставлять вакцину от коронавируса в Украину

Украина ведет переговоры с Китаем относительно поставок вакцины от COVID-19

Евросоюз снял санкции с Азарова

В пятницу, 25 декабря, Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году.

Милевский получил отказ от украинского клуба

Львовский футбольный клуб Рух отказалася от идеи подписания одиозного украинского футболиста Артема Милевского.

Бой Иван Баранчик - Хосе Сепеда признан лучшим в 2020 году

Авторитетный журнал The Ring продолжает подводить итоги уходящего 2020 года. Редакция издания назвала лучший боксерский поединок в 2020 году. 

Элина Свитолина показала свою новую татуировку

Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (пятый номер рейтинга WTA) показала в соцсетях свою новую татуировку.

Небитый кубинец убойным апперкотом отправил соперника в стоячий нокаут

В ночь на 27 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся последний в 2020 году вечер профессионального бокса от компании Premier Boxing Champions.

Умер создатель "Ну погоди" Александр Курляндский

В понедельник 21 декабря ушел из жизни писатель и сценарист, автор мультсериала "Ну, погоди" Александр Курляндский. Ему было 82 года.

Финалистка проекта «Х-фактор» победила в турецком Евровидении

Финалистка проекта "Х-фактор 6", украинка с гагаузскими корнями Натали Папазоглу одержала победу на международном певческом конкурсе тюркского мира Turkvision 2020. В суме Наталья набрала 226 баллов, обогнав представителя Якутии на 22 балла.

Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о поле первенца

Эмили Ратаковски

Американская модель Эмили Ратаковски ждет появления на свет своего первенца. О беременности модель сообщила в конце октября.

"Танцующий миллионер" показал первое фото дочери

53-летний "Танцующий миллионер" из Италии Джанлука Вакки впервые обнародовал фотографии своей маленькой дочери и рассказал о ее врожденной физической патологии. Как оказалось, малышка родилась с "волчьей пастью".

Джонни Депп вновь пошел в суд

Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете.

Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото

В сториз Инстаграма комик Александр Эллерт выложил видео, в котором они с Мишиной якобы выбирают платье для свадебной церемонии.

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Все по теме:

Николай Азаров, Коронавирус, Геннадий Кернес, Юрий Витренко.

Автор:

Телеграф
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